花旗喊Brent原油上看120美元 油市低估中東風險

鉅亨網編譯許家華 2026-05-20 06:00

隨著中東局勢持續牽動全球能源供應前景，花旗集團 (C-US) 週二 (19 日) 最新報告預測，布蘭特 (Brent) 原油短期內可能升至每桶 120 美元，並指出市場目前仍低估長期供應中斷及極端風險情境對價格的衝擊。分析認為，即使近期美伊談判出現進展，油價波動可能僅是短暫喘息。

（圖：REUTERS/TPG）

花旗表示，目前市場對地緣政治風險的定價不足，尤其是荷姆茲海峽供應受阻可能延續的風險。該行認為，在基準情境下，Brent 原油將在短期內升至每桶 120 美元；若進入更樂觀的多頭情境，且荷姆茲海峽於第三季逐步恢復通行，油價可能進一步升至每桶 150 美元。

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花旗進一步指出，市場近期雖因美國副總統范斯 (JD Vance) 表示美伊談判取得進展而降溫，Brent 7 月期貨週收在每桶 111.28 美元，但價格仍處於高位區間。市場投資人正同時消化外交談判進展與供應中斷風險。

除花旗外，其他大型機構也陸續上調預測。市場研究機構與投行近期普遍認為，如果伊朗衝突拖延或荷姆茲海峽受阻時間延長，油價可能維持三位數高檔。部分預測甚至認為極端情況下，油價可能維持在 150 美元以上至 2027 年。

花旗預測，2026 年全球石油需求增幅將減少約每日 60 萬桶，但該行認為表面上的需求疲弱可能誇大實際消費下滑程度。原因在於目前庫存釋出以及煉油廠減產，掩蓋終端消費的真實狀況，實際需求破壞程度有限。

報告並預估，今年全球石油庫存將減少約 10 億桶。此前花旗研究團隊亦曾估算，即使美伊停火延長，全球庫存仍可能下降約 9 億桶，原因包括物流瓶頸、生產恢復延遲以及基礎設施受損。

在較長期展望方面，花旗坦言 2027 年油價預測難度提高，但核心情境仍預估 Brent 原油價格落在每桶 80 至 90 美元區間，前提是伊朗能維持荷姆茲海峽航運流量穩定，並讓原油出口與需求成長維持平衡。