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北約討論介入荷姆茲海峽 考慮協助商船安全通行

鉅亨網編譯段智恆

《彭博》周二 (19 日) 報導，北大西洋公約組織 (NATO) 正開始討論，若荷姆茲海峽至 7 月初仍未恢復通航，是否應協助商船安全通過該水道，顯示在中東衝突持續衝擊全球能源與經濟之際，北約對介入區域局勢的態度正逐漸轉變。

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北約討論介入荷姆茲海峽 考慮協助商船安全通行(圖：REUTERS/TPG)

根據知情官員透露，目前已有部分北約成員支持相關構想，但尚未獲得全體一致同意。北約各國領袖預計 7 月 7 日至 8 日在土耳其安卡拉舉行峰會，相關議題可能成為焦點之一。


北約歐洲盟軍最高司令格林克維奇 (Alexus Grynkewich) 周二被問及相關可能性時表示，任何行動都需先取得政治層面的共識，之後才會進入正式規劃階段，但他坦言，「我當然正在思考這件事」。

若北約最終介入，將代表該軍事聯盟對美國與以色列對伊朗戰事的策略出現轉變。此前，多數歐洲盟友始終強調，只有在戰事結束後，且能組成包含非北約國家的廣泛聯盟情況下，才會考慮參與荷姆茲海峽相關任務。

不過，隨著荷姆茲海峽持續封鎖，全球能源價格飆升、經濟成長預測下滑，歐洲各國面臨的經濟壓力也日益增加。荷姆茲海峽約占全球五分之一石油與液化天然氣運輸量，自美國與以色列 2 月底空襲伊朗後，伊朗即封鎖該水道。

目前外界仍不清楚，北約若介入，將如何實際確保商船安全通行。美國先前曾嘗試進行類似行動，但即使擁有強大軍事能力，相關護航任務仍在數日內被迫中止。

荷姆茲海峽問題近期也加深美國與歐洲盟友間的分歧。部分歐洲國家拒絕響應美國總統川普要求協助重啟航道的呼籲，川普對此多次表達不滿，美方近期更宣布將自德國撤出 5000 名駐軍。

知情人士指出，若封鎖持續，原本仍持保留態度的部分北約盟國，未來可能逐漸轉向支持相關任務。不過，也有成員國擔心，一旦直接介入荷姆茲海峽行動，恐被進一步拖入中東戰事。

目前由法國與英國主導的聯盟，也正規劃在戰事降溫後協助維護荷姆茲海峽航行安全，部分國家甚至已提前部署相關軍事資產。


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