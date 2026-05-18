鉅亨網編譯段智恆 2026-05-19 01:30

社群媒體巨頭 Meta 本周將啟動新一輪大規模裁員，預計自周三 (20 日) 起裁減約 10% 人力，影響約 8,000 名員工，同時取消 6,000 個原訂招募職缺。這波裁員不僅是 Meta 近年最大規模的人力重整之一，也反映在人工智慧 (AI) 競賽全面升溫下，科技巨頭正加速將資源從人力成本轉向運算基礎建設與 AI 模型開發。

2022 年底，Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 首次宣布裁員 11,000 人，並坦承公司在疫情期間過度擴編，當時他向員工表示「這是我的錯，我會負責」，並將 2023 年定調為「效率年」。不過，隨著本週最新一輪裁員即將展開，Meta 高層態度已明顯轉變，祖克柏此次未再公開道歉，而是直接將人力精簡與 AI 投資掛鉤。

‌



Meta 上月將 2026 年資本支出預估再上調最多 100 億美元，總規模最高上看 1,450 億美元，主要投入 AI 資料中心、運算晶片與大型模型訓練。公司在 4 月發給員工的內部備忘錄中坦言，裁員「是公司持續提升效率，同時支應其他重大投資的一部分」。

這波裁員前，Meta 今年 1 月已在 Reality Labs 部門裁撤約 1,000 人，3 月再裁減數百名員工，同時逐步減少對外包內容審核人員的依賴。多名現任與離職員工透露，公司內部瀰漫不安情緒，部分主管甚至預期 8 月與年底前仍可能出現更多裁員。

AI 投資狂飆 Meta 持續縮編人力

Meta 財務長 Susan Li 在第一季財報會議上坦言，高層目前「並不確定公司未來最適規模應該是多少」，且隨著 AI 快速演進，公司持續低估運算需求。

根據 Layoffs.fyi 統計，2026 年至今已有 137 家科技公司裁員，累計超過 11 萬人，幾乎追上去年全年約 12.5 萬人的裁員規模。若目前速度延續，今年科技業裁員總數可能逼近 2023 年的 26 萬人高峰。

高階獵才公司 Kingsley Gate 策略長拉馬克里希南 (Umesh Ramakrishnan) 指出，過去企業可以將裁員歸咎於疫情期間過度擴編，但如今市場已接受一個更殘酷的現實：工作正被機器取代。

他表示，若企業沒有積極透過 AI 提升效率，反而可能面臨股東壓力。這也是為何近期包括思科 (CSCO-US) 等科技大廠，也陸續宣布裁員與重整，將更多資源轉向 AI 基礎設施。

員工監控計畫惹議 Meta 內部焦慮升高

除了裁員，Meta 近期另一項 AI 計畫也在內部引發反彈。根據《CNBC》取得的內部訊息，Meta 近期推出名為「Model Capability Initiative」(MCI) 的員工追蹤系統，透過蒐集滑鼠移動、鍵盤輸入等工作行為數據，用於訓練可執行程式設計與白領工作的 AI 代理模型。

部分員工形容這項工具帶有「反烏托邦」色彩，擔憂個人隱私外洩，也有人抱怨公司電腦在專案啟動後運作變慢，進一步加深不滿。

知情人士透露，部分 Meta 資深員工已開始質疑公司在 AI 主管 Alexandr Wang 領導下的發展方向，並考慮轉向其他 AI 競爭對手。

匿名職場社群 Blind 數據顯示，Meta 員工整體評價自 2024 年第二季高點以來已下滑 25%，企業文化評分更重挫 39%，除薪酬外幾乎所有評比項目皆下滑，表現明顯落後其他大型科技同業，表現明顯落後亞馬遜 (AMZN-US)、Google(GOOGL-US) 與 Netflix(NFLX-US)。