市場漲過頭了？高盛警告：中東衝突恐成全球市場最大黑天鵝

鉅亨網編譯許家華 2026-05-19 04:00

美國投資銀行高盛 (GS.US) 警告，中東衝突若再度升級，或荷姆茲海峽長時間關閉，仍將是全球金融市場「最明顯的下行風險」。即便目前全球股市、新興市場資產及人工智慧 (AI) 概念股全面反彈，並將市場估值推升至本輪景氣循環新高，但潛在風險並未完全解除。

（圖：REUTERS/TPG）

高盛分析師 Dominic Wilson 在最新報告中指出，隨著伊朗停火協議生效，市場風險溢價快速收斂，帶動各類資產價格回升。同時，大宗商品與 AI 供應鏈的實體短缺問題，進一步推動資金流入相關市場，樂觀情緒也使以 AI 為主的指數重新回到戰前高點，包括韓國、台灣以及那斯達克指數 (Nasdaq)。

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Wilson 表示：「在經歷快速反彈後，市場風險分布已趨於平衡。」但他認為，市場仍低估更深層的尾端風險，尤其是伊朗局勢再度升級的可能性。

高盛指出，若能源供應能逐步恢復正常，將有助於舒緩目前偏向鷹派定價的油價與利率市場壓力，並有機會帶動更多地區與產業擴大漲勢。

此外，高盛也延後全球降息時程預估，認為已開發與新興市場央行在 2026 年前，降息次數可能減少，甚至不排除維持利率不變。

針對 AI 投資熱潮，高盛表示，目前科技投資支出占全球國內生產毛額 (GDP) 比重，已超越 1990 年代末網路泡沫時期高峰，顯示市場估值風險正在升高。