鉅亨研報
AI 引爆能源渴求 乾淨能源趁勢突圍
代理式 AI 近期蔚為風潮，AI 於企業內使用量快速攀升，AI 基礎建設投資浪潮同步帶動電力供應與管理需求。與傳統工業型態不同，AI 資料中心需要持續、可靠且可擴展的電力，通常集中在特定區域，這暴露了現有電網的局限性，並凸顯了基本負載和靈活發電的不足。乾淨能源在過往的永續轉型發展趨勢中，成本效益提升，技術融合並提供可靠性與韌性。乾淨能源技術優勢成為 AI 發展的重要能源解決方案。
太陽能、風力和儲能是當前美國應對能源短缺的主要能源和電力成長驅動力，乾淨能源解決方案還包括電力設備、電力基礎建設、能源效率，在電力即算力的 AI 浪潮下，具備長線投資價值。
法巴乾淨能源股票基金 (原名為法巴能源轉型股票基金)(基金之配息來源可能為本金) 經理人 Ulrik Fugmann 強調，AI 人工智慧的發展已是不可逆的趨勢。根據麥肯錫調查，2025 年已有超過 88% 的大型企業至少在一個部門導入 AI，較 2022 年的 50% 大幅躍升；與此同時，根據 Bloomberg 今年 3 月資料數據，美國 5 大科技巨頭的資本支出，自 ChatGPT 問世以來，在 2023 至 2027 年間，預估年複合成長率高達 47.5%，數據顯示 2026 年預估合計資本支出將突破 6,900 億美元，較去年 12 月估計上修三成。
電力即算力 太陽能為短期最佳選項
Fugmann 援引輝達執行長黃仁勳的比喻說明電力在 AI 發展中的核心地位，「AI 發展就像一個五層蛋糕，最底層是能源。」電力是整個 AI 運算體系的地基，電力決定算力。無論晶片再快、模型再強，沒有穩定的電力供給，一切皆是空中樓閣。
Ulrik Fugmann 近一步指出，電力需求的爆炸性成長，讓既有發電量不堪負荷。麥肯錫 2024 年報告預估，美國資料中心用電量於 2023 年至 2030 年成長約 4 倍，佔全美電力需求比重由 3.7% 上升至 11.7%，擴充電力為燃眉之急。然而，傳統電力建設如天然氣、核能等新建廠從動工到供電往往需要 6 至 12 年，緩不濟急。相比之下，太陽能加儲能的組合建置時間僅需 12 至 18 個月，是當前可快速補充電力缺口且具成本效益的選項。高盛 2025 年 12 月報告預估，2026-2028 年間，太陽能與風力新增裝置容量將繼續佔據美國市場主導地位。
算力、電力估值落差擴大 乾淨能源具結構性成長機會
電力即算力的架構下，電力與算力的估值卻存在巨大落差；將算力落地於應用的科技股，其股價銷售比（P/S）已因 AI 題材推升至 7.2 倍，同期間，位於算力擴張風口的乾淨能源，其股價銷售比卻僅約 1.6 倍，與科技股的差距已擴大至歷史性的不對稱水準。同樣受惠 AI 成長敘事，乾淨能源的估值顯然尚未被市場充分反映。
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