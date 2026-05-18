鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-18 19:58

固定收益領導者 PIMCO（品浩）非傳統策略投資長暨董事總經理 Marc Seidner 今（18）日來台指出，市場雖面臨短期通膨攀升壓力，但長期通膨料可維持穩定，主因有三：緊縮的財政政策、寬鬆的勞動市場，以及已介於中性偏緊縮的政策利率，顯著降低了持續性通膨的風險，若原油價格能維持在每桶 70 美元水準，將使通膨維持可控。針對聯準會動向，他認為今年會按兵不動，但會關注「AI 對於生產力帶來的新助益」以及「勞動市場面臨的風險」這兩大核心機制。

Marc Seidne 於台北媒體說明會中分享全球經濟展望。他深入剖析，當前中東衝突代表著一次對全球能源供給之重大衝擊，「在推高通膨的同時拖累了經濟成長，並加劇了各國、各產業與家庭贏家與輸家間的分歧」。尤其是荷姆茲海峽實際上仍處於封鎖狀態，嚴重威脅全球能源供應，使歐洲、英國與日本等能源淨進口國面臨較大的經濟下行風險。不過，目前能源價格曲線呈現「現貨價格很高，但隨時間過去未來價格會持續下降」的價差現象，只要原油維持在每桶 70 美元左右，通膨應該會維持在受控制的範圍。

‌



面對不確定性成為常態的環境，Marc Seidner 強調「流動性較佳的固定收益資產所提供的殖利率依然具吸引力，為收益與報酬奠定了堅實的基礎」，投資人應將高品質債券重新放回投資組合的核心。他直言，現在市場的波動性與錯誤定價，將為主動式管理創造一個非常有利的環境，投資策略宜適度加碼存續期間並維持曲線配置均衡。

同時，Marc Seidner 建議投資人應「提升信用評級品質，優先選擇具備實體擔保的證券化資產」，主因是目前非投資等級債與企業直接貸款的利差過窄，處於過去 10 年到 15 年區間最低的底部 10%，未能合理反映潛在風險，一旦經濟惡化，現有配置將不足以補償投資人承擔的信用風險。

針對全球引領期盤的貨幣政策，Marc Seidner 指出聯準會未來還是會持續去壓低短天期的利率，但應該是不會在 2026 年，聯準會今年會繼續按兵不動，觀察中東戰爭的局勢發展。他預期聯準會新任主席已釋出訊號，未來中長期降息時，將會特別關注「AI 對於生產力帶來的新助益」以及「勞動市場面臨的風險」這兩大核心機制。