鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-21 14:40

受隔夜美股回升及人工智慧需求持續強勁的激進帶動，亞洲股市周四 (21 日) 大幅反彈，科技股漲幅創下近 6 周以來的新高。

日韓股市強勁反彈 亞洲科技股漲幅創6周新高(圖:shutterstock)

日本與南韓股市表現尤為亮眼，其中南韓綜合指數 (KOSPI) 一度暴漲超過 8%，創下數月來最強勁的單日表現，甚至觸發了熔斷機制以暫停程序交易。

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AI 題材再度點火

市場情緒的扭轉主要歸功於 AI 領頭羊輝達 (NVDA-US) 的優異財報。輝達第一季營收年增 85%，達到 816.2 億美元，再次驗證了全球對 AI 處理器與數據中心基礎設施的剛性需求。

輝達執行長黃仁勳強調「物理 AI」與機器人技術將成為下一個更大的類別，這直接推動 LG 電子和現代摩比斯 (Hyundai Mobis) 股價飆升逾 10%。

此外，科技界的 IPO 傳聞也為市場注入強心針。軟銀集團 (SoftBank) 因 OpenAI 準備提交 IPO 申請的消息而一度大漲 16% 至 20%。同時，馬斯克旗下的 SpaceX 也已正式向 SEC 提交史上規模最大的 IPO 招股書，預計估值達 1.75 兆美元，進一步推升了投資者對科技領域的信心。

三星電子供應鏈擔憂緩解

南韓股市的強勢反彈另一關鍵在於三星電子 (Samsung Electronics) 勞資談判取得重大突破。在原定發動為期 18 天的大規模罷工前夕，雙方在南韓僱傭勞動部的調解下達成初步薪資協議，工會隨即宣布暫停罷工。這項進展及時緩解了市場對於全球記憶體晶片供應鏈中斷的焦慮，支撐三星股價上漲 5% 至 8%。

資金重返亞洲

在宏觀層面上，美伊衝突出現緩和跡象成為風險資產回升的催化劑。美國總統川普表示與伊朗的談判已進入「最後階段」，隨後部分油輪恢復通過霍爾木茲海峽，降低了能源供應中斷的疑慮。原油價格的下跌緩解了通膨壓力，促使全球資金再度流入亞洲市場。

然而，市場仍保持適度謹慎。摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 警告，由於儲蓄過剩的情況可能改變，未來利率仍有進一步攀升的風險。