法院下令禁罷工行動影響產量！三星工會：法院下達部分禁令後 仍將如期舉行罷工

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-05-18 13:40

三星電子工會週一 (18 日) 發出聲明表示，儘管當地法院已部分應允三星的禁令申請，工會仍然會按原定計畫發起罷工，並將尊重法院下達的禁令，承諾確保罷工行動不會擾亂生產秩序。

法院要球罷工行動不得影響產量 三星工會：法院下達部分禁令後 仍將如期罷工(圖:shutterstock)

綜合《韓聯社》與《第一財經》等外媒報導，南韓三星電子勞資雙方分歧談判走到關鍵時刻之際，水原地方法院週一批准三星提出的部分禁令請求，責令該公司工會須確保即將開始的全面罷工行動「不影響產量」，「不得導致這家全球重要的記憶體晶片製造商生產原料受損」。

‌



此前三星勞資雙方談判一度破裂，經南韓勞動部長金英勳親自出面斡旋、勸說，雙方達成共識並在當地時間週一上午 10 時重啟由中央勞資委員會牽頭的調解協商。

南韓總理金民錫表示，罷工對南韓經濟造成巨大損失時，政府將為保護經濟採取包括行使「緊急調整權」在內的所有可行手段。

南韓社會各界高度關切週一勞資談判，若此次調解協商無果，逾 4 萬名三星電子工會成員將根據原定計劃，於本週四 (21 日) 開啟 18 天的大罷工，屆時將成為三星自 1969 年成立以來規模最大、持續時間最長的停工行動。

南韓政府周日 (17 日) 針對三星潛在罷工危機發出嚴正警告，總理金民錫發表全國緊急演說，直言若勞資衝突導致生產線停擺，政府將不排除行使「緊急調整權」等一切合法手段介入。

金民錫嚴詞指出，當前局勢已是「極其嚴峻的危機」。半導體生產需經過上百道高精度工序，即便短暫停工也將導致在製品全數報廢，單日損失恐高達 1 兆韓元，最嚴重情況下經濟損失可能飆升至 100 兆韓元，且產線重啟需耗時數月。

他強調，南韓半導體產業正肩負帶動經濟復甦重任，若因內部勞資矛盾停滯，將讓競爭對手趁虛而入，導致艱苦累積的戰略優勢拱手讓人。根據《工會及勞動關係調整法》第 76 條，若罷工威脅國民生活或國家經濟，僱傭勞動部長有權下令強制禁罷 30 天並進入仲裁。

密切關注這場勞資談判走勢的學者金允俊指出，緊急調整權自 1963 年來僅行使 4 次如 2005 年韓進海運案），違令者恐面臨刑責，顯見政府出手壓制罷工決心。

本次爭議核心在於利潤分配。受 AI 熱潮帶動，三星今年首季利潤創新高，工會要求廢除獎金上限並將 15% 營業利潤作為分紅，但公司僅提出 10% 方案，導致 3 月談判破裂，上周一連三天的馬拉松協商也未果。

儘管工會訴求強硬，金允俊仍認為，大規模全公司停工機率仍低，推測工會主要藉罷工威脅換取談判籌碼，最終有很高機率達成折衷協議，民意亦傾向挺政府。