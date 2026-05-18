鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上周宣布計畫出售世界先進 (5347-TW) 約 8.1% 的持股，將資源專注在核心業務，世界先進今 (18) 日一開盤就跳空跌停，委賣單超過 1.4 萬張，此利空消息也衝擊台積電集團子公司，包括創意 (3443-TW)、精材 (3374-TW)、采鈺 (6789-TW) 皆全面重挫。
隨著台積電調節世界持股，也讓外界預期有進一步資源重新聚焦的計畫，包括子公司創意、精材與采鈺，今日皆遭空襲，精材打入跌停板，創意跟采鈺也有 5% 至 7% 的跌幅。
台積電此次計畫出售世界先進持股，股數不超過 1 億 5,200 萬股 (15.2 萬張股票)，約相當於世界先進股本 8.1%，預計出售對象為財務投資機構，將採鉅額交易方式執行本次出售，持股比則自 27.1% 降至約 19%。
根據台積電公告，此次預計交易價格為 5 月 15 日收盤價 176.5 元之上下 10% 區間內，預計交易總金額達 241.45 億元至 295.11 億元，若以 176.5 元為交易價格計算，處分利益約達 718.16 億元，當中包含剩餘持股改以公允價值衡量所產生之利益。
儘管台積電強調此次股權出售計畫將不影響與世界先進的策略合作關係，包含委託世界先進生產矽中介層，以及授權氮化鎵 (GaN) 製程技術等。但市場反應仍劇烈，世界開盤即打入跌停板 159 元，儘管後來一度打開，仍難敵沉重賣壓，深鎖 1.4 萬張。
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