鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-18 12:00

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

隨著台積電調節世界持股，也讓外界預期有進一步資源重新聚焦的計畫，包括子公司創意、精材與采鈺，今日皆遭空襲，精材打入跌停板，創意跟采鈺也有 5% 至 7% 的跌幅。

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台積電此次計畫出售世界先進持股，股數不超過 1 億 5,200 萬股 (15.2 萬張股票)，約相當於世界先進股本 8.1%，預計出售對象為財務投資機構，將採鉅額交易方式執行本次出售，持股比則自 27.1% 降至約 19%。

根據台積電公告，此次預計交易價格為 5 月 15 日收盤價 176.5 元之上下 10% 區間內，預計交易總金額達 241.45 億元至 295.11 億元，若以 176.5 元為交易價格計算，處分利益約達 718.16 億元，當中包含剩餘持股改以公允價值衡量所產生之利益。