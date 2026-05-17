《時代雜誌》解析川習會：凸顯中美權力逆轉 美國全球霸權遭挑戰？

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-17 17:00

《時代雜誌》指出，美國總統川普近日與中國國家主席習近平的會晤，完整凸顯了權力正從美國向中國轉移。儘管川普受到排場盛大的歡迎儀式接機，但他卻隨即在閉門會談中嘗到了下馬威。

《時代雜誌》解析川習會：凸顯中美權力逆轉。(圖：REUTERS/TPG)

中國國家主席習近平在會談甫開始即針對美國對台軍售發出嚴厲警告，直指兩個超級大國可能因台灣問題「相撞、甚至爆發衝突」，並強調台灣是「中美關係中最重要的議題」。

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報導分析指出，川普的反應與期一向稍受冒犯便強烈反彈的形象形成強烈對比，他曾因德國總理默茨批評美國在伊朗問題上「蒙羞」，便下令撤出駐德五千名美軍。然而，面對習近平的強硬表態，川普卻出奇地沉默。

訪問期間最令外界印象深刻的一幕，發生在明代天壇外：兩位領導人並肩而立，記者詢問雙方是否討論了台灣問題，川普卻罕見地保持沉默，只是輕描淡寫地說了句「中國真美麗」。

美國國務卿盧比歐隨後緊急澄清，強調美國對台政策並未改變。但《時代》人為，素以強硬著稱的川普，在鏡頭前顯得格外侷促退縮，深刻揭示了全球權力格局正在悄然移轉。

澳洲國立大學中國領導層研究學者 Sung Wen-ti 表示：「習近平似乎認為自己有底氣放話，毫不擔心川普方面的反彈。他在川普面前公開展現強硬姿態，而且沒有受到任何影響。」

中國韌性不容小覷 經濟逆境中仍創佳績

報導指出，儘管中國面臨房地產危機持續延燒、內需疲弱、通貨緊縮根深柢固等挑戰，GDP 增速放緩至約 5%，青年失業率更逼近 19%，但中國的韌性令外界刮目相看。

即便在美國關稅一度高達 145% 的重壓之下，中國去年仍創下 1.2 兆美元的歷史最高貿易順差。今年 4 月，中國出口更較去年同期大幅成長 14.1%，電動車、風力渦輪機、電池等綠能產品需求旺盛，更令中國在全球能源動盪中不僅屹立不搖，更從中獲利。

在已持續三個月的伊朗戰爭問題上，川普表示習近平承諾不提供伊朗軍事裝備，並願意協助化解衝突。

習近平據稱表示：「如果能有所幫助，我非常願意。」然而中國外交部發言人的立場更為強硬，直指這場衝突「本不該發生」，也「沒有必要繼續下去」。

澳洲拉籌伯大學國際關係學教授 Nick Bisley 指出，中國長期以來主張「美國是一個橫行霸道、自私自利的戰爭販子」，而美國如今的作為，「正好一一應驗了這個說法」。

川普全程顯被動 美國隊形罕見孤立

報導指出，無論是因伊朗戰事消耗了氣勢，抑或單純是時差所致，川普此行始終顯得被動。

他在長途飛行中未向媒體發言，與習近平初次會面後也未更新其社群媒體帳號。待他終於發文，卻是為習近平的言論辯護。

習近平以「修昔底德陷阱」暗喻一個崛起大國與一個衰落強權之間往往走向衝突，川普竟稱此說「百分之百正確」，只不過指的是前美國總統拜登任內對美國造成的傷害。

川普盛讚習近平是他「非常尊敬」的人，更稱其為「真正的朋友」。在人民大會堂的國宴上，向來滴酒不沾的川普，似乎在習近平發表「中華民族偉大復興與美國再次偉大可以攜手並進」的祝酒詞後，舉杯相和（白宮事後否認川普飲酒）。

此外，參觀中南海期間，川普更讚嘆道：「這是任何人見過最美的玫瑰花。」

在商業成果方面，川普大力宣傳中方承諾購買 200 架波音 (BA-US) 飛機，稱此為大量就業機會；美國貿易代表葛里爾亦預期中方將在三年內購買數百億美元的美國農產品。

然而，《時代》質疑這些承諾能否兌現則是另一回事。中國去年 10 月才承諾每年進口 2500 萬公噸大豆至 2028 年，實際採購量卻早已嚴重短缺；而中國正在大力推廣自製 C919 客機，此時訂購波音也讓外界大感困惑。

新加坡國立大學國際關係學教授 Chong Ja Ian 分析：「表面上的數字或許會非常亮眼，但我認為應保持謹慎，因為我們以前也見過類似的情況，中方能否確實履約，仍是一大問號。」

川普讓步連連、夥伴之名難尋

川普甚至在抵達前便已對中國做出重大讓步：同意出售輝達 (NVDA-US) 先進 AI 晶片，同時暫停一筆 130 億美元的對台軍售案，與他去年返回白宮時大張旗鼓發動「解放日」關稅的氣勢相比，不可同日而語。

與此同時，人權、媒體自由、西藏與新疆問題、香港自治空間遭侵蝕、網路間諜、智慧財產竊取、國家補貼等長期爭議，在此行中均未見川普向中方施壓。

更值得關注的是，習近平在措辭上刻意迴避以「夥伴」稱呼美中關係，僅提出「建設性戰略穩定」框架，顯示北京已將華盛頓定位為競爭對手，並對中國自身保持穩定的能力充滿信心。

Sung 一語道破：「中國沒說的，才是重點。儘管氣氛融洽、互相稱讚，中國今天仍然不認為在關鍵時刻，美中兩國是真正意義上的夥伴。」

川普週五（15 日）下午離京時，在空軍一號艙門前向歡送人群揮拳致意。《時代》指出，他或將此行定調為外交勝利，但在眾多觀察家眼中，這趟北京之行留下的更深遠印象，是一場權力格局轉換的具體呈現。