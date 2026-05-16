鉅亨網新聞中心 2026-05-16 18:30

美國總統川普訪中期間，中方於北京人民大會堂設宴款待。除兩國政要外，在場的中美企業家陣容之強大，足以讓這場晚宴超越外交禮儀的層次，更像是一次貨真價實的全球頂尖商業峰會。

川普訪中晚宴變全球商業峰會！馬斯克、庫克、黃仁勳齊聚。(圖：REUTERS/TPG)

美國「全明星陣容」齊聚

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此外，馬斯克還帶著幼子 X 出席，孩子身著新中式上衣、背著小挎包蹦蹦跳跳；國宴開席前，馬斯克甚至「偷偷」用手夾了桌上的菜嘗了幾口，全被鏡頭捕捉。

分析指出，這些美國企業與中國市場的淵源，早已超越「外資企業」的範疇。

以蘋果為例，庫克今年已是第二度訪中，iPhone 絕大多數零組件來自中國供應商或在中國製造；特斯拉上海超級工廠更曾在 2018 年危機時刻拉公司一把，如今累計產量已突破 400 萬輛，是特斯拉全球業務的核心命脈。

此外，輝達則面對出口管制持續收緊的壓力，黃仁勳此行本身便已傳遞明確訊號，技術或許競爭，但市場不能放棄。

中國「實業派」誠意登場

分析指出，這些企業家的共同特點，在於他們與美國市場早已形成深度的產業鏈共生關係。

海爾 1999 年即在美國南卡羅來納州設廠，2016 年收購 GE 家電後，已將其打造為美國最大家電品牌；海信透過收購夏普墨西哥工廠打入北美市場，國際營收占比已達五成；萬向集團深耕汽車零件逾半世紀，是最早打入美國汽車供應鏈的中國企業，目前在美擁有十餘座工廠、雇用近萬名員工。