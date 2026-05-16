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美國總統川普訪中期間，中方於北京人民大會堂設宴款待。除兩國政要外，在場的中美企業家陣容之強大，足以讓這場晚宴超越外交禮儀的層次，更像是一次貨真價實的全球頂尖商業峰會。
美方出席者包括蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克、輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳、特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克，以及黑石 (BX-US) 、波音 (BA-US) 、奇異 (GE-US) 、微軟 (MSFT-US) 、高通 (QCOM-US) 、Meta(META-US) 、花旗集團 (C-US) 、貝萊德 (BLK-US) 等跨國企業高層，幾乎涵蓋全球最核心的科技、製造與資本勢力。
現場氣氛輕鬆，多幕花絮迅速在網路上瘋傳：庫克與小米 (01810-HK) 董事長雷軍拉著馬斯克合影自拍，馬斯克配合地眨眼搞怪。
此外，馬斯克還帶著幼子 X 出席，孩子身著新中式上衣、背著小挎包蹦蹦跳跳；國宴開席前，馬斯克甚至「偷偷」用手夾了桌上的菜嘗了幾口，全被鏡頭捕捉。
分析指出，這些美國企業與中國市場的淵源，早已超越「外資企業」的範疇。
以蘋果為例，庫克今年已是第二度訪中，iPhone 絕大多數零組件來自中國供應商或在中國製造；特斯拉上海超級工廠更曾在 2018 年危機時刻拉公司一把，如今累計產量已突破 400 萬輛，是特斯拉全球業務的核心命脈。
此外，輝達則面對出口管制持續收緊的壓力，黃仁勳此行本身便已傳遞明確訊號，技術或許競爭，但市場不能放棄。
中方出席者同樣陣容頂級，據《央視》新聞聯播畫面辨認，包括：海爾集團董事局主席周雲杰、海信集團董事長賈少謙、雷軍、藍思科技 (06613-HK) 董事長周群飛、聯想集團 (00992-HK) 董事長楊元慶、福耀玻璃 (03606-HK) 董事長曹暉、萬向集團總裁魯偉鼎，以及中國國航 (00753-HK) 、中國商飛代表等。
分析指出，這些企業家的共同特點，在於他們與美國市場早已形成深度的產業鏈共生關係。
海爾 1999 年即在美國南卡羅來納州設廠，2016 年收購 GE 家電後，已將其打造為美國最大家電品牌；海信透過收購夏普墨西哥工廠打入北美市場，國際營收占比已達五成；萬向集團深耕汽車零件逾半世紀，是最早打入美國汽車供應鏈的中國企業，目前在美擁有十餘座工廠、雇用近萬名員工。
與此同時，因坐在庫克與馬斯克之間而備受熱議的周群飛，她所領導的藍思科技正是蘋果與特斯拉的共同供應商，iPhone 玻璃面板與特斯拉中控螢幕皆與其緊密绑定。
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