鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-17 17:27

知情人士指出，投資管理公司貝萊德 (BLK-US) 正洽談向 SpaceX 下個月的首次公開發行（IPO）投資 50 億至 100 億美元。

根據《路透》引述《The Information》報導， SpaceX 此次 IPO 目標募資約 750 億美元，估值上看 1.75 兆美元，有望創下史上規模最大的股市掛牌紀錄。

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據報導，貝萊德計畫動用旗下 5,360 億美元主動管理基金進行這筆投資。

不過《The Information》指出，最終投資金額仍可能依 SpaceX 的 IPO 定價及其他交易前因素而有所調整。

根據《路透》本週稍早報導，SpaceX 最快可能於 6 月 12 日正式掛牌上市，並已選定那斯達克（Nasdaq）作為交易場所。

對此，貝萊德拒絕發表評論，SpaceX 則未回應媒體的置評請求。路透社表示，目前尚無法獨立核實《The Information》的相關報導內容。

此外，根據《彭博》報導， SpaceX 已經正式通知投資人，將執行五比一股票分割，以壓低即將首次公開發行（IPO）時的每股價格，並預計最快於 6 月 12 日正式在市場掛牌交易。