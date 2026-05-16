策略師：市場正站在下一輪「商品超級周期」起點
鉅亨網編譯陳又嘉
《Yahoo Finance》報導，凱雷集團 (Carlyle Group) 能源策略師兼投資人 Jeff Currie 表示，市場正處於下一輪商品超級周期的開端。
Currie 周五 (15 日) 在 X 平台發文，提出一套多層次論點，認為市場正進入一場將持續多年的商品大多頭行情，甚至稱之為「現代金融史上最不對稱的交易」。
首先，他指出，AI 熱潮正面臨重大瓶頸。即便「科技七巨頭」中的 Alphabet(GOOG-US)、Meta Platforms(META-US)、微軟 (MSFT-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 預計 2026 年資本支出合計將超過 7,000 億美元，AI 基礎設施仍受限於實體資源。
其中一大瓶頸就是原物料供應。Currie 指出，伊朗衝突已引發史上最大能源供應衝擊。根據高盛 (Goldman Sachs) 數據，全球石油市場每日供應已減少超過 1,370 萬桶。
交易員認為，即便戰爭最終結束，波斯灣這個全球最重要的能源、金屬與肥料供應區之一，其供應格局也已發生改變。
同時，金屬市場需求快速升溫，銅、鋁等金屬需求大增，但全球前 20 大礦商的資本支出，卻比 2012 年上一輪商品超級周期高峰時低了 40%。
另一個瓶頸則是算力。隨著 Anthropic、OpenAI 與 DeepMind 不斷推進先進 AI 模型，算力已成為核心限制因素。
需求火熱到連芝商所 (CME Group) 都開始規劃建立「算力期貨市場」，以 GPU 租賃價格作為基準。
此外，AI 晶片設計公司 Cerebras Systems(CBRS-US) 周四上市時，股價開盤即較 IPO 價格高出 90%。Currie 指出，所有這些算力需求，最終都依賴半導體材料與製造等實體基礎設施，包括能源與金屬。
他寫道，「機會之所以存在，是因為資金都追逐 AI 交易，卻忽略了 AI 運作所需的實體資產，而這些資產其實已悄悄成為本世代表現最好的資產類別。」
其次，Currie 認為，隨著實體資源日益緊張，全球正加速走向「去全球化」，這與 2000 年代由中國崛起所推動的上一輪商品超級周期形成對比。
當年的模式是「HAGO」(Hard Assets, Global Operations, 硬資產、全球化營運)，也就是中國負責組裝、俄羅斯提供能源、美元循環全球、供應鏈跨境流動順暢。
但 Currie 認為，這個時代已經結束。他表示，市場正轉向「HALO」(Hard Assets, Local Operations, 硬資產、在地化營運) 模式。在去全球化環境下，供應鏈將更緊繃，各國對有限資源的競爭也會更加激烈。
Currie 最後總結，「做多吧。繫好安全帶，準備迎接這波行情。」
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