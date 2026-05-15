與全球最賺錢避險基金TCI對做！艾克曼高調宣布買進微軟：市場對AI衝擊擔憂過頭

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-16 05:00

知名華爾街避險基金經理人艾克曼 (Bill Ackman) 周五 (15 日) 宣布，旗下潘興廣場資本今年第一季買進微軟，其封閉式基金潘興廣場美國 (PSUS) 近期也將微軟買成「核心持倉」。

(圖:shutterstock)

艾克曼在社群平台上寫道：「隨著指數化投資占比上升，以及短期導向、高槓桿且無法容忍波動的資金主導市場，偶爾能以極具吸引力的估值，買入長期複利能力最強、最具統治力的優質公司。」

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艾克曼在文中列舉近年成功抄底美股 7 巨頭案例。2022 年底，ChatGPT 發布引發谷歌大跌後建倉，去年 4 月關稅衝擊後買入亞馬遜，近期在 Meta 上調資本開支引發下跌後布局。

WhaleWisdom 統計，截至去年底，潘興廣場 155 億美元部位集中在 12 檔個股，亞馬遜、Meta 和谷歌持倉佔比均略超 10%。

艾克曼透露，他是在今年 2 月微軟財報發布後大跌時買進。當時股價較 2025 年 7 月歷史新高已跌逾 26%，市場主要擔憂辦公生產力套件 M365 能否抵禦 AI 衝擊，以及 Azure 成長能否在微軟與 OpenAI 關係演變中延續，但阿克曼認為擔憂過頭，M365 已與大型企業日常流程深度整合，依附難以複製的認證、安全與合規體系，捆綁銷售強化競爭優勢，嵌入 Copilot 將轉化為更快迭代與採用率，計費從「按席次」轉向混合模式捕捉 AI 代理需求。

艾克曼認為，對 Azure 感到擔憂也是錯的，微軟今年資本開支提至 1900 億美元，支撐供應緊張下的高速成長；重構 OpenAI 合作是轉向開放多模型架構滿足企業需求，非讓步。

艾克曼高調宣布買進，可能呼應上週避險基金 TCI 創辦人 Christopher Hohn 拋售「幾乎所有」80 億美元微軟部位，理由是 AI 威脅 Office、Azure 風險。