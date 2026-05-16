鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-16 15:50

三星電子工會打算下周四 (21 日) 發起大規模罷工之際，該公司會長李在鎔週六 (16 日) 呼籲公司內部團結一致，並就該公司「內部」事務引發的擔憂向客戶和公眾致歉。

他在結束海外出差返國後在金浦國際機場說：「現在正是我們團結一致、朝著同一個方向前進的時候。 工會成員、三星大家庭的成員，我們是一個整體，一個大家庭。」

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李在鎔表示，他將承擔全部責任，承受「狂風暴雨」，並連連鞠躬稱「對於公司內部問題給全球客戶帶來的擔憂和顧慮，我深表歉意」。

李在鎔發表上述言論之前，三星電子最大工會昨 (15) 日表示，儘管公司提出無條件恢復談判，但工會仍將繼續罷工。

這場為期 18 天的罷工定於下周四開始，恐擾亂這家全球最大記憶體晶片製造商的生產。

工會表示，已有超過 4.6 萬名工會成員願意參加罷工，並補充稱此數字恐上升到 5 萬人以上。

南韓政府官員表示，應避免發生罷工，並警告罷工可能對南韓經濟成長構成重大風險。

專家表示，如果發生全面罷工，嚴重依賴出口的南韓經濟損失恐高達 100 兆韓元 (約 667 億美元)。