鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-16 09:53

多家外媒週五 (15 日) 報導，美國總統川普在結束北京川習會後表示，中國與台灣「雙方都應該冷靜下來」，並再次拒絕表態「若中國對台動武，美國是否會出手協防。」

川普持續「戰略模糊」呼籲中國、台灣「雙方都冷靜下來」(圖：REUTERS/TPG)

川普週五在接受《福斯新聞》(Fox News) 專訪時強調，美國長期以來對台政策並未改變，但他同時對台灣推動獨立表達保留態度。

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川普表示：「我不希望有人走向獨立，而且你知道，我們得飛 9,500 英里去打一場戰爭。我希望兩岸冷靜下來，我希望中國冷靜下來。」

川普並表示，目前尚未決定是否批准一項大型對台軍售案。

他表示：「我可能會做，也可能不會做。」

川普還說：「我們不希望有人說『讓我們宣布獨立，因為美國會支持我們』。」

在搭乘空軍一號返回美國途中，川普向媒體透露，習近平在此次北京峰會期間曾直接詢問，美國是否會在中國攻擊台灣時出手防衛。

川普表示：「習近平主席今天問了我這個問題。我告訴他，我不談這個。」

市場認為，川普的回應仍符合美國長期奉行的「戰略模糊」政策，也就是不明確說明，美國是否會在中國攻台時協防台灣。

不過，隨著美國近期將軍事重心轉向中東，外界也開始關注中國對台軍事壓力是否可能升高。

華府智庫戰略與國際研究中心 (CSIS) 國防與安全部門主席 Seth G. Jones 本週稍早指出，伊朗戰爭再次暴露美國國防工業與軍備供應能力不足的問題。

Seth G. Jones 表示：「如果美國這次不迅速行動，未來可能必須在印太地區面對中國時，以更慘痛的方式學到這個教訓。」

分析人士指出，美國海軍部分航母已從印太地區轉往中東，加上對伊朗軍事行動消耗大量彈藥，可能讓北京認為，美方目前在亞太地區的軍事壓力相對較弱。

另一方面，中國官媒對此次川習會大篇幅報導川普對習近平的正面評價，但幾乎鮮少提到雙方關於台灣問題的討論內容。

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 接受採訪時則表示，台灣問題確實有在峰會中被提出，但「美國對台政策目前沒有改變」。

根據《新華社》報導，習近平在峰會首日即對川普強硬畫下紅線，他當面對川普發出強硬警告，表示若台灣問題處理不當，美中之間「將出現碰撞，甚至衝突」。

習近平並表示，台灣問題若未被「妥善處理」，將使美中「整體關係」陷入「極大危險」。他向川普強調，「台灣問題」是「中美關係中最重要的問題」。

行政院發言人李慧芝回應：「中國的軍事威脅才是對台海及印太區域唯一的不安全因素。唯有持續強化國防能力，並透過理念相近國家有效共同嚇阻，才是維護區域和平與穩定的最大關鍵。」

德國馬歇爾基金會 (German Marshall Fund) 印太計畫總經理 Bonnie Glaser 則認為，習近平目前仍未準備在短期內對台動武。

Glaser 本月與人共同於《外交事務》(Foreign Affairs) 發表《中國為何等待：北京正在對台灣打一場長期戰》(Why China Waits: Beijing Is Playing a Long Game on Taiwan) 一文。

Glaser 表示，即便中國可能有能力以軍事方式接管台灣，實際代價仍過於龐大。

她指出：「代價將極其巨大，而且並無成功保證。若失敗，代價更高，甚至可能威脅中共政權合法性。」