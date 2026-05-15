受全球通膨擔憂影響 日本債券殖利率接近30年新高
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
受全球原油價格高漲及通膨疑慮影響，日本政府公債殖利率周五 (15 日) 全面攀升。其中，日本 20 年期公債殖利率上漲 6.5 個基點至 3.61%，創 1996 年以來新高。 30 年期和 40 年期公債殖利率也接近發行以來的最高水準。
戰爭引發的能源價格飆升推高了通膨，導致全球政府借貸成本上升。首先，美國與伊朗的停火談判陷入僵局，地緣政治風險溢價回升，導致西德州原油 (WTI) 期貨重返每桶 100 美元大關，一度觸及 102.07 美元。其次，美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.8%，寫下三年來新高，嚴重打擊市場對聯準會近期降息的預期，導致美日利差擴大的預期心理進一步壓低日債價格。
在日本，殖利率上升也反映出市場對財政政策的擔憂加劇，此前有報導稱，政府正在考慮編制補充預算。
面對債市波動，日本財務大臣片山皋月重申，目前尚無須編列追加預算，並表示殖利率上升是全球性趨勢的一部分。然而，數據顯示日本 4 月企業物價指數創下 12 年來最大增幅，顯示伊朗局勢動盪導致的通膨壓力正持續加劇。此外，日元持續走軟增加了輸入型通膨風險，使日本央行面臨更大的升息壓力。
Natixis 資深經濟學家 Trinh Nguyen 指出，由於日本維持極低利率，日元常被作為融資貨幣使用，這不僅加劇日元跌勢，更推升了國內物價壓力。在供應鏈衝擊與匯率波動的雙重挑戰下，日本央行可能必須透過升息，才能有效逆轉日元跌勢並緩解通膨對經濟的衝擊。
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