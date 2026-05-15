鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-16 07:50

美債殖利率週五 (15 日) 大幅飆升，30 年期美債殖利率衝破 5.1%，刷 2025 年來新高，全球債券市場同步遭遇拋售潮。市場擔憂中東衝突推升油價，將引發新一輪通膨衝擊，並迫使全球央行重新考慮升息路徑。

美國 10 年期公債殖利率週五攀高 14 個基點至 4.599%，單週累計升幅約 24 個基點，創近一年新高。2 年期美債殖利率升幅近 9 個基點，來到 4.079%。

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30 年期公債殖利率則持續升破 5% 整數關卡，攀升至 5.121%，創 2025 年 5 月 22 日以來最高水準，並逼近 2023 年 10 月以來高點，單週累計上升約 17.4 個基點。(美債殖利率與價格呈反比關係)

(圖片：shutterstock)

不只是美國，全球長債市場同步承壓。英國 30 年期公債殖利率升至 1998 年以來最高，日本 30 年期公債殖利率則創下歷史新高。

日本最新公布的 4 月生產者物價指數 (PPI) 年增幅創 2023 年 5 月以來最快，也進一步加深市場對日本央行可能升息的預期。

Jones Trading 首席市場策略師 Michael O’Rourke 表示，本週全球債市持續受壓，主因包括多個大型經濟體通膨數據偏熱，以及英國政治不確定性升高。

O’Rourke 表示，在債市持續疲弱下，機構投資人對股市態度轉趨保守。美股週五全面走低，標普 500 指數跌近 1%。

華許週三正式獲參議院確認接任聯準會 (Fed) 主席，但他接手的，卻是一個遠比市場預期更加複雜的通膨局面。

儘管美國總統川普持續公開施壓 Fed 降息，但本週公布的多項數據卻顯示，美國物價壓力仍在升溫。

美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 與生產者物價指數 (PPI) 雙雙高於市場預期，顯示伊朗戰爭推升的油價已開始對美國消費者與製造商價格形成壓力。

由於 CPI 與 PPI 相關項目將反映至 Fed 偏好的通膨指標核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，市場對 Fed 升息預期明顯升溫。

Kalshi 預測市場數據顯示，交易員認為 Fed 在 2027 年 7 月前再度升息的機率已升至 60%。

此外，市場對中東局勢的憂慮也持續升高。川普結束訪中行程返美，但市場認為此次川習會「未能」在貿易或中東局勢上取得重大突破。

川普在訪中期間高度讚揚中國國家主席習近平，並提到中國同意採購美國石油、波音飛機、農產品，以及開放 Visa 等消息。不過，雙方並未公布具體協議細節。

中東問題方面，川普表示，習近平希望伊朗戰爭能達成和平協議，中國也支持維持荷姆茲海峽開放，反對伊朗對通行船隻徵收過路費。

KPMG 美國首席經濟學家 Diane Swonk 表示，能源價格持續高漲並不令人意外，但目前數據顯示，核心 PCE 月增幅可能超過 0.6%，年增率恐升至 3.6% 至 3.7%，將創 2023 年 5 月以來最高。

她指出，雖然核心 PCE 可能維持在約 3% 至 3.1%，略低於 3 月的 3.2%，但通膨仍「過熱」。

Swonk 表示，戰爭帶來的通膨壓力尚未結束，且情況可能進一步惡化。她認為，Fed 內部雖傾向觀望，但已有相當比例官員開始擔心下一步可能不是降息，而是重新升息。

Carson Group 首席宏觀策略師 Sonu Varghese 表示，債券市場顯然認為荷姆茲海峽風險依舊存在，中國也不會積極協助恢復航運正常化。

One Point BFG Wealth Partners 投資長 Peter Boockvar 表示，近期債券市場的劇烈波動，再次提醒市場，通膨問題仍未解決。