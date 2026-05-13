鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-13 17:30

經濟合作暨發展組織 (OECD) 周三 (13 日) 發布最新日本經濟調查報告指出，隨著日本經濟展現韌性並進入積極的「工資 - 物價循環」，預計日本央行將持續穩定推進貨幣政策正常化。

OECD 的預測，日本的短期政策利率將從目前的 0.75% 在 2027 年底前調升至 2%。OECD 秘書長 Mathias Cormann 表示，由於通膨預期已穩固且需求超過供給，日本應加速正常化步伐，但他認為日銀目前並未「落後於形勢」。報告指出，日本正處於從 30 年近乎零通膨，轉向物價與工資同步上漲的關鍵過渡期。

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OECD 的 2% 利率預估，比國際貨幣基金 (IMF) 及彭博調查經濟學家所得到的 1.5% 中位數更為「鷹派」，這反映出 OECD 對日本潛在經濟增長率持較樂觀的評估。

OECD 預計通膨將在 2026-2027 年間收斂至 2% 的目標水準，且強勁的內需將支持經濟在這兩年分別成長 0.7% 與 0.9%，足以抵禦外部地緣政治衝擊。

在財政政策方面，OECD 建議日本應主要依靠調升消費稅來增加財政收入，以因應高齡化社會、日益增加的債務利息及國防支出壓力。目前日本 10% 的消費稅率在 OECD 成員國中仍屬較低水準。

此建議與日本國內目前討論暫時減稅以應對生活成本上漲的觀點不同，OECD 主張支持穩定的實際工資增長優於廣泛的減稅措施。