鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-12 14:30

受日本央行政策立場轉向鷹派以及中東局勢不穩帶來的通膨擔憂影響，日本 10 年期公債殖利率於周二 (12 日) 攀升至約 2.55%，創下 1997 年以來，近 29 年新高，這顯示市場正高度預期日本央行可能最快在 6 月升息。

根據日本央行 4 月 27 日至 28 日會議的意見摘要，決策委員會內部的鷹派氣氛日益濃厚。摘要指出，有委員認為即使中東衝突前景不明，央行從下次會議 (預計 6 月 15-16 日) 起升息是「極可能的」。

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儘管 4 月會議將短期政策利率維持在 0.75%，但已有 3 名委員提議升息。部分委員主張，為了使利率回到中性水平，應以數月為間隔逐步升息，若通膨風險加劇，更應「毫不猶豫」地加快步伐。

中東局勢，特別是伊朗戰爭引發的能源價格衝擊，是促使央行考慮升息的核心因素。能源成本攀升增加了 CPI 達到 2% 目標的可能性，但也帶來了強大的價格上行風險。外部環境方面，美國總統川普近期拒絕了德黑蘭的和平提議，使得中東停火前景趨於暗淡，油價持續高企，進一步加劇全球通膨隱憂。

面對升息預期，市場需求依然穩健。在周二的 10 年期公債拍賣中，投標倍數 (bid-to-cover ratio) 達到 3.9，為去年 9 月以來最高，顯示高殖利率吸引了投資者積極參與。目前的掉期市場顯示，交易員預計 6 月升息的可能性約為 76%。