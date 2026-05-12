鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-12 16:20

根據花旗集團策略師的最新評估，日本政府在應對日元走貶的壓力下，可能會進一步加大外匯干預的力度。報告指出，日本當局在匯市干預方面的累計投入最終可能攀升至 30 兆日元，顯示出官方穩定本國貨幣的強烈決心。

花旗：日本干預匯市規模或達30兆日元(圖:shutterstock)

花旗策略師 Osamu Takashima 等人在研報中分析，在此次評估之前，日本當局可能已經動用了約 10 兆日元的資金來支撐日元。

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根據數據，日本的外匯儲備規模巨大，若日本財務省準備接受本輪外匯儲備下降的幅度與 2022 年至 2024 年期間大致相當，那麼其買入日元、拋售美元的總額度將有潛力達到 30 兆日元的規模。

然而，日本的大規模干預行動仍面臨外交與市場平衡的挑戰。報告強調，考慮到與美國的戰略關係，日本財務省在行動時將「盡最大努力」避免對美國國債市場產生直接影響。

在具體匯率點位方面，策略師認為，若干預措施能迫使美元兌日元匯率跌破 155 關口，將有效遏制日本國內進口商 (特別是中小企業) 對美元的潛在買盤需求，進而緩解日元貶值壓力。