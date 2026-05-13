鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-13 12:00

日本債市今 (13) 日掀起劇烈風暴，20 年期國債殖利率一度上行 5 個基點至 3.498%，刷新 1 月創下的歷史新高紀錄，觸及 1997 年來最高水準，10 年期與 30 年期也同步上漲至少 5 個基點，殖利率分別升至 2.59% 和 3.86%。專家指出，這波走勢核心在於油價高企推升通膨壓力，債券持有者要求更高回報，背後則是美伊停火談判破裂風險、美國 4 月 CPI 超預期及英國政治動盪同時砸向全球債市。

日債市加入全球拋售行列！高油價、通膨與地緣陰影壟罩下 20年期國債殖利率創1997來新高(圖:shutterstock)

推升這輪殖利率上漲壓力並非單一因素。首先，美伊相互否決對方停火提案，中東衝突短期難見出口，油價維持高位，對能源高度依存的日本而言，進口成本直接傳導至物價，通膨壓力難消。

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其次，美國最新通膨數據超預期，市場加碼押注聯準會 (Fed) 未來升息，美債殖利率走高，日債難以倖免。

第三，英國長債因政治風險下跌，負面情緒也蔓延至日本國債市場。彭博策略師 Mark Cranfield 分析指出，日債殖利率攀升正為 G10 債市「這堆燃燒的篝火再澆一桶油」，且未來 24 小時市場還面臨美日 30 年期公債拍賣的「雙重考驗」，若認購不足，殖利率可能進一步走高。

另一關鍵變數則是日元走勢。儘管日本上月底至黃金周期間進行規模約 10 兆日元的外匯干預，日元兌美元仍未止貶。

中東緊張關係與日本基本面承壓也持續壓抑日元、而日元走貶令進口成本越高，通膨越難控制，債券實質回報被侵蝕，投資人要求更高收益率補償。

紐約梅隆銀行亞太區高級市場策略師 Wee Khoon Chong 說：「日債殖利率上行趨勢已然確立，財政赤字引發的供給壓力預期、日元疲軟與大宗商品價格高企，未來將持續推升通膨壓力。」

值得注意的是，20 年期日本國債債流動性較差、價格波動更大，今年 1 月曾因市場對首相高市早苗財政政策疑慮出現劇烈拋售，最終波及美債市場，引發美國財長貝森特關注，跨市場傳染風險已進入監管視野。

此外，造成這輪債市動盪另一關鍵還有地緣政治持續緊張。美伊停火談判深陷僵局，伊朗議長卡利巴夫堅稱美國只能接受 14 點方案，川普批方案「是一堆垃圾」、停火協議「岌岌可危」，雙方還在荷姆茲海峽交火互控挑釁。美國 WTI 原油重回每桶 100 美元上方，布蘭特現貨跑贏近月期貨，顯示現貨供應趨緊。

華爾街隨即興起「NACHO 交易」敘事，即「Not A Chance Hormuz Opens(荷姆茲根本不可能重開)」，代表市場放棄快速解決期待，而做多原油、做空長端美債、增持抗通膨資產的組合邏輯獲更廣泛認同。