鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-15 11:50

就在輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳隨同美國總統川普訪中之際，放空機構 Culper Research 突然發布一份長達 40 頁的重磅報告，直指輝達對外宣稱「已完全退出中國市場」的說法並不屬實，甚至指控公司大量 AI 晶片仍透過東南亞管道流入中國，引發市場高度關注。

黃仁勳是在川普專機於阿拉斯加安克拉治加油停留期間臨時登上空軍一號，加入此次北京高峰會代表團。

‌



隨著「川習會」有望打開價值 500 億美元的中國 AI 市場，輝達市值週四 (14 日) 正式突破 5.7 兆美元，股價大漲超過 4%，再創歷史新高，成為史上首家達到該規模的企業，市場也等待這家 AI 巨頭將於 5 月 20 日公布的最新財報。

不過，放空機構 Culper Research 在一份報告中指出，儘管輝達多次強調對中國「100% 零營收」，但實際上，2026 會計年度超過 20% 的運算業務收入，可能仍與中國市場有關，而且主要透過非法 GPU 轉運與東南亞中介商操作完成。

報告將矛頭指向新加坡 AI 雲端公司 Megaspeed International。

Culper 稱，企業文件顯示，Megaspeed 旗下馬來西亞子公司曾在 2024 年 6 月，將資產質押給阿里巴巴 (BABA-US) 採購部門 Apex Enterprise Solutions，數日後便取得價值數十億美元、搭載輝達 GPU 的 AI 伺服器。

輝達先前曾向《紐約時報》表示，Megaspeed「由中國境外公司完全持有與營運，且沒有中國股東」，但 Culper 認為，這種說法僅涵蓋股權結構，並未排除背後融資與實際資金來源可能與中國有關。

報告也提及，美國司法部今年 3 月曾起訴 3 名與美超微 (SMCI-US) 有關人士，指控其涉嫌透過東南亞中介管道，向中國走私價值 25 億美元的輝達 AI 伺服器。《彭博》後續報導指出，相關轉運實體為泰國 OBON Corp.。

Culper 進一步警告，真正令市場擔憂的，不只是輝達中國營收可能遭低估，而是這部分「隱藏版中國需求」恐怕即將消失。

報告指出，中國近半年來持續加大對外國 AI 晶片的限制力度，包括今年 1 月攔截 H200 晶片進口，並要求國有背景資料中心減少對輝達產品依賴，同時積極扶植華為、寒武紀與阿里巴巴旗下平頭哥 (T-Head) 等本土 AI 晶片方案。

此外，美國白宮 AI 顧問 David Sacks 去年 12 月曾表示，中國正在「拒絕美國晶片」；美國商務部長 Howard Lutnick 今年 4 月也向參議院表示，中國購買的 H200 晶片數量為零。