川普訪中前加碼波音、輝達 美議員警告涉「中飽私囊」

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-15 06:50

川普持股曝加碼輝達、波音 美議員批評涉「中飽私囊」(圖：REUTERS/TPG)

美國聯邦眾議員克利什納穆希 (Raja Krishnamoorthi) 週四 (14 日) 致函美國總統川普，要求公開揭露川普家族與中國相關的財務利益與商業往來。

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根據公開信內容，克利什納穆希要求川普全面公開任何與中國有關的商業交易、投資、商標、授權協議，以及涉及川普本人、家族成員、川普集團 (Trump Organization) 或政府高層官員的財務關係。

克利什納穆希在信中指出，美中關係涉及重大國家安全與經濟利益，美國人民有權確認，(川習) 峰會談判與美國政策是基於國家利益，而非受到私人財務利益影響。

他也批評，川普至今並未切割自身龐大商業利益，也未設立盲目信託 (blind trust)。雖然川普已將川普集團日常營運交由子女管理，但其家族仍可能透過相關商業交易獲利。

信中進一步警告，任何涉及個人利益疑慮的政策讓步，都可能引發外界質疑。克利什納穆希特別點名，美方若放寬對中國的先進 AI 晶片出口限制、調整對台政策表述，或涉及對台軍售討論，都可能成為關注焦點。

此外，信中也引用國會調查與公開報導指出，川普第一任期期間，與中國政府有關的實體曾在川普旗下產業消費超過 550 萬美元，同時川普相關企業也曾在其任內獲得中國官方批准多項商標與許可。

克利什納穆希要求川普公開以下資訊：

川普本人、家族、川普集團或相關企業目前或近期在中國的商業交易、投資、商標與授權協議

中國官方近期核准或仍在審批中的商標、許可與監管批准事項，是否涉及川普相關企業

美國政府高層官員或其直系親屬，是否持有可能與中國政策形成利益衝突的財務利益

川普最新持股部位曝光

根據美國政府倫理辦公室 (U.S. Office of Government Ethics) 週四公開的文件，川普於 2 月 10 日分別買進價值介於 100 萬至 500 萬美元的波音與輝達股票。由於美國官員財務申報採區間揭露，因此未顯示實際金額。

市場普遍預期，中國將在川普此次訪中期間宣布大型波音訂單。川普週四接受《Fox News》訪問時也透露，中國將採購 200 架波音飛機。不過，市場原先部分預期訂單規模可能達 500 架，消息公布後波音股價反而下挫逾 4%。

另一方面，輝達近期則受惠 AI 熱潮與中國市場題材，股價持續攀升。投資人預期，美中關係緩和後，輝達可望重新擴大對中國客戶的供貨能力。

這份長達 113 頁的揭露文件顯示，川普今年 1 至 3 月期間共進行超過 3,000 筆交易，包括逾 2,000 筆買進與超過 1,000 筆賣出交易。

同時，川普也在 2 月 10 日大規模出售亞馬遜 (AMZN-US)、Meta (META-US)、微軟 (MSFT-US)，以及 Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) 等資產，每筆交易金額介於 500 萬至 2,500 萬美元。

根據公開資料，川普目前身價約 65 億美元。他過去也曾多次投資輝達與波音。文件顯示，他今年 3 月曾再度買進輝達股票，去年也曾持有波音公司債與相關股票部位。

由於美國總統可豁免一般聯邦官員適用的利益衝突規範，因此川普無須強制出售持股。不過，歷任美國總統通常會透過盲目信託或資產處分方式，降低外界對利益衝突的疑慮。