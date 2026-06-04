華府加大施壓！美參院點名黃仁勳出席聽證會 說明中國晶片銷售策略

鉅亨網編譯許家華 2026-06-05 07:20

美國國會對人工智慧 (AI) 晶片出口中國的關注持續升高。美國民主黨參議員伊莉莎白．沃倫 (Elizabeth Warren) 已正式邀請輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳於 6 月 11 日出席參議院銀行委員會聽證會，就公司在中國的業務布局、美國出口管制政策以及 AI 晶片銷售問題作證，進一步凸顯輝達已成為美中科技競爭與國家安全辯論的核心企業。

（圖：Shutterstock)

根據 CNBC 取得的邀請函內容，沃倫表示，出席聽證會將讓黃仁勳有機會說明輝達對美國出口管制法規的看法，以及公司在中國市場的經營策略。她要求黃仁勳於下週一前確認是否出席。

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近年來，隨著生成式 AI 快速發展，輝達憑藉 H100、B100 及最新 AI 加速器產品，成為全球 AI 基礎設施浪潮的最大受惠者之一。其 GPU 產品被廣泛應用於大型語言模型訓練、雲端資料中心及超級電腦系統，推動公司市值一度突破 5 兆美元，成為全球最具價值企業之一。

然而，輝達在 AI 領域的主導地位也引發美國政府與國會高度關注。部分國安官員與議員擔心，中國企業可能透過取得美國先進 AI 晶片，加速軍事現代化、情報分析與監控系統發展，進而削弱美國戰略優勢。

事實上，自拜登政府以來，美國已多次收緊對中國的先進半導體出口限制。川普政府上任後也進一步擴大相關措施，限制中國取得高階 AI 訓練晶片、先進半導體設備以及相關技術服務。

面對持續升級的出口管制，輝達則多次公開表示，過度限制出口可能削弱美國科技產業競爭力，並促使中國客戶轉向本土或其他國家供應商。

今年稍早，黃仁勳曾公開指出，中國仍是全球最大半導體市場之一，若美國企業被迫退出，將讓競爭對手填補空缺。他並警告，美國企業失去中國市場收入後，可能削弱未來研發能力與技術領先優勢。

沃倫 4 日接受 CNBC《Squawk Box》節目專訪時則表達不同看法。她表示，美國企業透過向中國出售先進技術獲利，但長期而言可能損害美國國家安全利益。

她指出，問題不只是 AI 產業發展，而是部分晶片可能直接被中國軍方使用。她表示，中國購買美國技術產品讓企業獲利，但也可能削弱美國未來安全保障。

此次參院聽證會的另一個背景，是黃仁勳數週前才陪同美國總統川普訪問中國，並參與與中國國家主席習近平的高層會談。當時雙方針對 AI、半導體供應鏈及科技合作進行討論，引發華府內部不同聲音。

除了參議院行動外，共和黨主導的眾議院能源暨商務委員會近期也正推動另一項調查，聚焦中國是否透過政策與產業補貼阻礙美國 AI 與資料中心發展。顯示無論民主黨或共和黨，兩黨對中國科技崛起的警戒程度都在持續提高。

市場人士認為，黃仁勳若出席聽證會，將面臨國會議員直接質詢輝達如何平衡商業利益與國家安全風險。這也將是近年來美國國會首次有機會公開檢視輝達對中國市場的完整策略。

值得注意的是，沃倫並未將討論焦點侷限於中國議題。她在同場專訪中也呼籲社會更早面對 AI 可能帶來的勞動市場衝擊。

沃倫警告，AI 發展速度遠超過政策制定腳步，未來可能對就業市場造成巨大衝擊。她主張對大型資料中心課徵特別稅，以籌措醫療保健、兒童照護、教育與職業訓練等社會支出資金。

她表示，AI 帶來的變革規模可能超出目前想像，政府應及早建立因應機制，而非等到問題發生後才採取行動。