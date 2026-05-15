史上最大IPO來了 SpaceX最快下周公開招股說明書

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-15 09:30

《CNBC》報導，SpaceX 今年 4 月已秘密遞交 IPO 申請文件，知情人士透露，這家由馬斯克 (Elon Musk) 創立的火箭公司，最快可能於下周公開招股說明書，朝市場預期的史上最大 IPO 邁進。

SpaceX最快下周公開IPO說明書(圖：Shutterstock)

消息人士指出，SpaceX 計劃於 6 月 8 日啟動 IPO 推介活動，正式向投資人推介此次上市案。由於目前處於上市前靜默期，相關人士要求匿名。

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根據規定，IPO 文件至少需在活動開始前 15 日公開，但 SpaceX 與其顧問團隊希望更早揭露文件，讓投資人有更多時間消化財務數據。不過，時程仍可能調整。

這次 IPO 預料將成為史上最大規模上市案。此前 SpaceX 於今年 2 月與馬斯克旗下 AI 公司 xAI 完成合併，交易對合併後公司的估值達 1.25 兆美元。

《彭博社》先前引述知情人士報導，SpaceX 此次 IPO 募資規模目標約 700 億至 750 億美元，超過沙烏地阿美 (Saudi Aramco)2019 年創下的全球最大 IPO 紀錄兩倍以上。

由於過去從未有如此大規模股票在 IPO 中出售，SpaceX 顧問團隊正尋找特殊銷售管道，尤其鎖定美國以外、偏長期持有的散戶投資人。知情人士透露，公司正接觸英國、日本與加拿大等地券商，希望協助當地客戶取得配售額度。

在經歷多年 IPO 低潮後，華爾街目前對新上市案需求強勁，而任何與 AI 相關的題材尤其受到市場追捧。

AI 晶片公司 Cerebras Systems(CBRS-US) 周四上市首日即飆漲 68%，收盤市值約 950 億美元。