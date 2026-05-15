鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-15 15:30

一名投標者在慈善募款拍賣中，同意支付 900 萬 100 美元，以換取與「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 及籃球超級巨星柯瑞 (Stephen Curry) 共進晚餐的機會。

巴菲特攜手柯瑞義賣午餐！神祕人砸900萬美元標下 股神還有驚喜加碼 (圖:Shutterstock)

根據 eBay 網站顯示，這項為期一周的拍賣於周四 (14 日) 結束，獲勝者的身份目前尚無法確定。

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巴菲特、柯瑞及其妻子艾耶莎 (Ayesha Curry)，將於 6 月 24 日在波克夏(BRK.B-US) 總部所在地內布拉斯加州奧馬哈，與得標者及其指定的最多七位嘉賓共進晚餐。

股神加碼支持 總捐贈額上看 2700 萬美元

此次拍賣收益將由格萊德基金會 (Glide Foundation) 與食、學、玩基金會 (Eat. Learn. Play.) 平分。這兩家非營利組織表示，巴菲特將分別向兩家基金會捐出等同得標金額的款項，使總捐款額提升至約 2700 萬美元。

格萊德基金會是位於舊金山 Tenderloin 區的非營利組織，致力於幫助貧困、無家可歸及對抗物質濫用的弱勢群體。巴菲特在 2000 年至 2022 年間的 21 次拍賣中，為格萊德籌集了約 5320 萬美元。他是在首任妻子蘇珊 (Susan) 於該機構擔任志工後開始提供支持，蘇珊已於 2004 年過世。

eBay 指出，2022 年拍賣會創下的 1900 萬美元得標紀錄，至今仍是 eBay 慈善拍賣史上最高金額。

投資之神與籃壇 MVP 的跨界合作

「食、學、玩」基金會則由柯瑞夫婦創立，致力提供營養膳食、推廣兒童識字率及維持積極的體育生活方式。

現年 95 歲的巴菲特長期相信企業與非營利組織能聯手創造實質變革。他是波克夏的董事長，並曾擔任執行長長達 60 年。《富比世雜誌》(Forbes) 估算，巴菲特目前的財富約為 1435 億美元，他正逐步將剩餘財產幾乎全數捐贈給由其三名子女監督的慈善信託基金。