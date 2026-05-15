鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-15 12:40

美國聯準會 (Fed) 新任主席華許 (Kevin Warsh) 雖已獲參議院確認提名，但債券市場顯然不打算給這位新掌門人留有太多緩衝空間。規模約 30 兆美元的美國公債市場近期殖利率持續走高，帶動借貸成本上升並使金融情勢收緊。

債市給的下馬威？美債殖利率全線飆升 華許上任首日降息選項恐遭封殺 (圖:Reuters/TPG)

Wisdom 固定收益管理公司投資組合經理 Vincent Ahn 說：「華許原本希望在上任首日保留降息選項，但債市已經先發制人，把這個選項從談判桌上拿掉了。」

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殖利率全線噴發

30 年期美債殖利率本周突破 5% 大關，指標性的 10 年期殖利率逼近 4.5%，對政策高度敏感的 2 年期殖利率則觸及 4%。

值得注意的是，2 年期殖利率目前已高於 Fed 利率目標區間 3.7% 的上限，這在歷史上極為罕見。

Ahn 將此現象形容為「現代債券義勇軍」(Bond vigilante)，他們並非透過單次殖利率飆升來摧毀 Fed 公信力，而是藉由將整條殖利率曲線拉升至政策區間上方，來剝奪 Fed 的決策彈性」。

歷史上的新手考驗

回顧歷史，歷任 Fed 主席上任初期常面臨市場測試。伯恩斯 (Arthur Burns) 於 1970 年就職時正逢經濟衰退，伏克爾 (Paul Volcker) 啟動激進升息引發衰退，葛林斯潘 (Alan Greenspan) 則遭遇 1987 年黑色星期一崩盤。

華許接替鮑爾的此時，美股雖處於歷史高點——道瓊指數周四重返 50000 點、標普 500 指數攀上 7500 點——但通膨陰影卻揮之不去。雖然鮑爾將留任 Fed 理事一段時間，或至少等到司法部針對建築裝修案的調查結束，但市場焦點已全然轉向華許。

通膨與戰爭雙重夾擊

受伊朗戰爭影響，美國汽油價格已突破每加侖 4.5 美元，加州部分地區甚至超過 6.5 美元。本周公布的 4 月消費者物價指數 (CPI) 逼近 4%，與 Fed 設定的 2% 目標漸行漸遠。

Touchstone Investments 固定收益策略師 Erik Aarts 表示，高油價正侵蝕民眾購買力，Fed 升息的門檻正在降低。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，截至周四，市場預期 Fed 在 12 月初前「升息」的機率已逼近 40%，維持利率不變的機率約 60%，而降息機率僅不到 2%。

但另一方面，儘管通膨壓力沉重，Fed 仍需權衡 4 月失業率維持在 4.3% 低點的勞動力市場。