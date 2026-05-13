鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-14 05:46

美國參議院周三 (13 日) 以 54 票贊成、45 票反對，確認華許 (Kevin Warsh) 為下一任聯準會 (Fed) 主席，創下 Fed 史上最具分歧的主席任命投票，也象徵央行政治獨立性所面臨的挑戰。

聯準會換帥！華許獲參院確認接掌Fed 史上最分歧投票曝獨立性挑戰 (圖:Reuters/TPG)

這番投票代表現年 56 歲的華許將成為現代銀行時代第 11 任 Fed 主席，確定將接替自 2018 年起領導 Fed、任期於本周五屆滿的鮑爾，結束了從去年夏天開始、長達數月的繼任者遴選風波。投票結果顯示黨派立場涇渭分明，只有賓州民主黨籍參議員 John Fetterman 倒戈支持。

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以往 Fed 主席普遍獲得跨黨派支持，如葛林斯班 (Alan Greenspan) 在 2000 年曾獲得一致同意連任，相較之下，本次華許的得票率甚至低於葉倫(Janet Yellen)2014 年時的 56 票。

華許出任央行總裁的時機，正值美國總統川普推動降息，而最新通膨數據卻讓降息前景更複雜的挑戰時刻，使這次的領導權交接充滿爭議。

鮑爾留任理事創罕見前例

鮑爾已表示，雖然主席任期於周五屆滿，但他將繼續留任 Fed 理事，同時保持「低調」。

前任主席回歸理事會任職的情況，在歷史上要回溯至近 80 年前。鮑爾坦言，之所以打破慣例留任理事，是因為針對他個人及央行持續不斷的刑事威脅，已經危害到 Fed 的自主性。

川普曾多次抨擊鮑爾的貨幣政策過於激進，並公開表示期待華許能調降利率。然而，本周發布的經濟數據顯示，美國通膨率仍遠高於 Fed 設定的 2% 目標，且供應鏈壓力創三年多來新高。市場正持續下修降息預期，甚至認為今年稍晚有升息的可能性。

與此同時，愈來愈多 Fed 官員主張應明確傳達下次利率變動「可能是降息也可能是升息」的訊號，這代表若華許試圖推動同僚認為不合理的降息，將面臨強烈抵抗。

史上最富有主席的考驗

這將是華許第二次在 Fed 任職。他曾在 2006 至 2011 年間擔任理事，期間正逢全球金融海嘯爆發，Fed 陸續實施了量化寬鬆 (QE) 等多項前所未見的救市政策，華許當時便曾抨擊 QE 做得太過火。

華許離開 Fed 後任教於一直是貨幣政策的批評者，主張逐步縮減 Fed 高達 6.7 兆美元的資產負債表。他也批評 Fed 在拜登政府時期抗通膨不力，未能實現核心使命。

華許將接替米蘭 (Stephen Miran) 在理事會的席位。米蘭自 2025 年 9 月上任以來，在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的每次投票中都投下反對票，包括去年底主張擴大降息幅度，以及今年反對維持利率不變、主張應降息 1 碼。