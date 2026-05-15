鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-15 10:37

在媒體最新報導指蘋果與英特爾晶片代工業務達成初步協議之際，天風國際證券分析師郭明錤最新表示，這筆交易可能聚焦於 iPhone、iPad 與 Mac 系列產品的「相對低端且遺留式前代」晶片，並將使用英特爾 18A-P 製程與獨家 Foveros 先進封裝。

這位知名蘋果供應鏈分析師在 X 平台上撰文指出，訂單組合約 80% 聚焦 iPhone 產品線，反映蘋果終端設備銷售結構，且蘋果近期也在「積極評估」英特爾其他先進製程節點。

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近期報導指出，蘋果與英特爾時隔多年重新積極合作，預計今年進行小規模代工測試，產能爬坡可能在 2027 至 2028 年到來，2029 年略降。若蘋果確實將部分低端 / 前代晶片放到英特爾 18A-P+Foveros 體系測試，意味英特爾晶片代工業務至少獲得全球最挑剔客戶之一的早期驗證，對其長期承接外部客戶、重建代工敘事極為關鍵。

蘋果 WWDC 大會將於下月登場，料將展示基於 Gemini 的 Apple Intelligence 重大更新與 AI Siri 超級語音助手。

蘋果新版本 Siri 徹底重構自先進 AI 技術，視為在 ChatGPT 等競爭產品壓力下的關鍵反擊。

2020 年蘋果宣布 Mac 轉向自研 Apple Silicon，2023 年最後一款英特爾 Mac Pro 停產，基本完成與英特爾 CPU「公開分手」，而此次合作並非重新採購 x86 CPU，而是可能讓 Intel Foundry 代工部分自研晶片。