鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-15 00:49

美國總統川普周四 (14 日) 透露，中國已同意向波音 (BA-US) 採購 200 架客機，成為此次北京峰會期間首個浮上檯面的重大商業成果，也可能為波音近 10 年來重返中國市場寫下重要里程碑。

波音苦等近10年！川普親口證實：習近平一口氣要買200架客機(圖：REUTERS/TPG)

根據《福斯新聞》(Fox News)播出的專訪片段，川普接受主持人漢尼提 (Sean Hannity) 訪問時表示，中國國家主席習近平當天已同意採購 200 架波音客機。

‌



川普表示，「他今天答應的一件事，就是要訂購 200 架飛機，這是大事，是波音的飛機。」川普並補充，波音原本希望拿下 150 架訂單，「結果他們拿到了 200 架」。

在川普公開消息前，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 稍早已向《CNBC》表示，預期川普訪中期間將宣布一筆大型波音訂單，市場原本就高度關注航空採購是否成為此次美中峰會的重要成果之一。

市場分析師先前普遍預期，中國可能在川普訪中期間宣布大規模採購波音客機，以作為改善雙邊貿易平衡的一環。投行 Jefferies 甚至預估，訂單規模可能高達 500 架，顯示川習會前市場原本預期更高。

川普並未透露中國此次將採購哪些機型，不過市場普遍預期，訂單可能涵蓋波音最暢銷的 737 Max 系列客機，以因應中國航空市場持續成長的需求。

波音執行長歐特伯格 (Kelly Ortberg) 以及多位美國企業高層此次也隨川普一同訪中。歐特伯格上月在法說會上曾表示，美中高峰會對波音而言可能是「具重大意義的機會」，並暗示可能帶來大型飛機採購案。

波音過去近 10 年未能取得來自中國的大型新訂單，期間中國航空公司持續向歐洲空中巴士 (Airbus) 下單。若此次 200 架訂單最終拍板，將有望協助波音重新爭取中國這個全球最重要航空市場之一的訂單機會。