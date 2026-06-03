中東衝突持續！國際能源署示警：原油庫存飛速下降 夏季高峰前恐觸「臨界點」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-06-03 12:40

國際油價在週三 (3 日) 亞洲市場早盤交易時段上漲近 1%，因美國和伊朗之間再次出現敵對行動，加上最新預測顯示國際能源市場的供應危機仍在不斷惡化。

(圖:shutterstock)

國際能源署 (IEA) 石油工業與市場部門負責人 Toril Bosoni 週二 (2 日) 警告，如果全球石油庫存繼續以目前速度下降，庫存水位恐在夏季需求高峰到來前觸及臨界點，這可能意味著 IEA 會再次協調緊急釋放庫存，但該機構目前尚未對此進行討論，因 3 月時協調的釋放 4 億桶原油還有大約一半尚未進入市場。

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Bosoni 表示，緊急釋放庫存只是權宜之計，並不能解決供應問題。原油供應損失規模如此龐大，需求端必須看到大幅萎縮才能取得平衡。

她也指出，即便今天美伊雙方達成和平協議，開放荷姆茲海峽，該關鍵航道在最佳情況下也可能需要 6 到 8 個月才能重新正常通航，這給原油市場恢復供應蒙上了極大的陰影。

澳盛銀行高級大宗商品策略師 Daniel Hynes 表示，任何重新開放荷姆茲海峽的努力都面臨挑戰，因伊朗已在海峽內大面積布雷，嘗試航行的船隻數量略有增加，但總量仍遠低於美伊戰爭爆發前的水準。

IEA 指出，自 2 月底以來，波斯灣產油國的石油供應量每月減少約 1400 萬桶。同時，美洲產油國增加了供應，其中美國、阿根廷、巴西和委內瑞拉的增產幅度都超乎預期。

但 Bosoni 表示，美洲的增幅只能勉強抵消中東石油供應量的損失，市場已經開始調整，最大的調整因素來自需求端，油價上漲和經濟前景疲軟已導致運輸燃料需求下降。