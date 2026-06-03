鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-03 16:20

能源專家表示，即使美國和伊朗達成和平協議，並迅速重新開放荷姆茲海峽，美國駕駛人恐怕仍需面對長達數月甚至數年的高油價壓力。

GasBuddy 石油專家 Patrick De Haan 指出，「一切都取決於船隻何時開始通過荷姆茲海峽」，即使如此，要使一切完全恢復正常，也將是一個漫長的過程，需要數月甚至數年。

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根據 AAA 數據，本周二 (2 日) 全美每加侖常規汽油的平均售價為 4.29 美元，雖然較 5 月份超過 4.50 美元的高峰略有下降，但仍遠高於 2 月底衝突爆發前的 2.98 美元。荷姆茲海峽做為連接波斯灣與阿拉伯海的戰略要道，平時承載了全球約 20% 的原油和液化天然氣供應。隨著區域陷入衝突，全球能源市場受到劇烈震盪。

儘管和平協議的傳聞可能讓原油期貨價格立即下跌，但這並不會馬上反映在加油站的零售價格上。De Haan 表示，即使重啟海峽，油輪恢復通航、原油送往煉油廠加工，再到填補早已見底的全球庫存，都需要漫長的時間。他形象地將重建庫存的過程比喻為「試圖用花園水管注滿奧運標準游泳池」。

Rystad Energy 資深地緣政治分析師 Jennifer Li 強調，煉油廠重新運轉與物流恢復均需時日，供應吃緊的現狀短期內難以改變。De Haan 預測，油價可能要到 2027 年中至下旬，才有可能回到衝突發生前的水準。