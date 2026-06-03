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黃仁勳欽點「下一個兆美元企業」 這檔海外主動式ETF今年獨漲翻倍

鉅亨網記者陳于晴 台北

AI 教父黃仁勳再度施展點金術！昨 (2) 日他在台北國際電腦展上公開點名邁威爾科技 (MRVL-US)，盛讚其在 AI 資料中心客製化晶片領域的關鍵地位，更有望成為「下一家兆美元企業」，激勵 Marvell 股價瘋狂飆漲近 33%。這股瘋狂的 AI 基建紅利同步擴散，帶動光通訊概念股 Lumentum、Coherent 以及能源大廠 BloomEnergy 同一天聯袂暴漲超過雙位數，成為全球科技股多頭高漲氣焰中的最新焦點。

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黃仁勳欽點「下一個兆美元企業」 這檔海外主動式ETF今年獨漲翻倍。(圖：shutterstock)

今年才過五個月股價就再度「翻倍漲」的海外主動式 ETF 統一全球創新 (00988A-TW)，持股中涵蓋上述多檔受惠 AI 浪潮的個股，無疑是這波 AI 新紅利的最大贏家。攤開今年以來主動式 ETF 績效排行榜，前五名中海外股票型分居一、二名；其中統一 00988A 以 115.28% 的驚人成績穩坐冠軍寶座，績效遠超第二名主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW) 近 20 個百分點。


統一 00988A 經理人陳意婷指出，美股首季財報創五年最佳，S&P500 有 84% 企業獲利超預期，半導體等獲利顯著成長，顯示 AI 效益已實質反映於獲利。整體基本面強韌且估值不貴，後市可望維持高檔震盪、資金快速輪動格局。

操作布局上，陳意婷進一步表示，投資主軸聚焦 AI 供應鏈、能源基建、國防及衛星四大產業，透過主動選股提高持股分散度，並加碼尚未完全反映成長潛力的標的。投資方向涵蓋 AI 硬體與生成式 AI、電力設備與核能等能源基建、重視實際交付力的國防產業，以及具高成長與高毛利優勢的衛星供應鏈，藉此掌握科技創新擴散的長期機會。

主動式 ETF 今年以來績效前五名排行榜 (%)
股票代碼 股票名稱 今年以來績效 近三個月績效 近六個月績效
00988A 主動統一全球創新 115.28 67.05 120.75
00990A 主動元大 AI 新經濟 97.55 60.72 --
00991A 主動復華未來 50 89.21 55.49 --
00981A 主動統一台股增長 85.27 55.95 98.54
00987A 主動台新優勢成長 75.07 51.41 --
資料來源：CMoney，統計至 2026/6/2 數據

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S&P 5007609.91+0.13%
主動統一全球創新22.66+4.42%
主動元大AI新經濟21.11+4.66%
邁威爾科技290.79+32.5%

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