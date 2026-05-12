鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-13 07:00

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周二 (12 日) 表示，政府統計顯示上個月消費者通膨加速，顯示通膨正往，這代表美國經濟存在普遍的物價壓力，甚至可能意味著美國經濟已過熱。

古爾斯比在伊利諾州向大羅克福德商會 (Greater Rockford Chamber of Commerce) 發表談話時指出，通膨正「朝著錯誤的方向發展，而且不僅僅是與石油或關稅相關的項目」。

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美國勞工統計局周二稍早公布的數據顯示，由於伊朗戰爭爆發導致汽油價格持續上漲，美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 3.8%，創下 2023 年以來最快增速。

古爾斯比表示，這份報告比預期更糟糕，尤其是不受關稅或能源價格飆升影響的服務業通膨出現回升，最讓人擔憂。他說：「我們國家正面臨通膨問題，必須壓低。」

他接受全國公共廣播電台 (NPR) 採訪時說：「如果你觀察服務業等非能源組成部分，若這跡象顯示基本經濟正在過熱，那麼聯準會 (Fed) 就必須思考，我們該如何斬斷通膨不斷上升的連鎖效應。」

Fed 官員 4 月開會時決議利率不變，但考量到通膨已連續五年高於央行設定的 2% 目標，Fed 內部疑慮正日益增加。

在 4 月決策會議上，古爾斯比是當時的反對票之一，理由是他認為 4 月的聲明過度凸顯對未來降息的預期。

另一方面，現任 Fed 主席鮑爾 (JeromePowell) 的任期將於本周五結束，古爾斯比讚揚他是「首輪投票就能入選名人堂的 Fed 主席」，並肯定鮑爾在任內帶領經濟度過新冠疫情與多起大型銀行倒閉危機。



古爾斯比指出，即使 2023 年通膨率大幅下降，仍未引發經濟衰退，這在歷史上幾乎前所未見。