鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-12 17:20

財富的「隱形殺手」！小摩警告：高通膨恐成新常態。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，摩根大通研究員認為，美國經濟可能正邁向一個新的高通膨時代，可能對財富構成「隱形風險」。

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研究人員預期，消費者物價漲幅將持續高於聯準會 2% 的政策目標，且「滾動式」通膨衝擊將成為新的常態。

報告同時示警，最壞情況下，此波通膨恐將重演 1970 年代危機。當年美國歷經兩波通膨，消費者物價於 1980 年一度飆至約 14% 的歷史高峰。

不過研究人員也指出，此一悲觀情境目前發生的可能性不高，因為勞動市場中幾乎沒有跡象顯示薪資正隨物價同步攀升，而薪資與物價的螺旋上漲正是 1970 年代通膨危機的關鍵導火線。

摩根大通在報告中表示：「隨著後疫情時代又一場一次性經濟衝擊展開，我們持續認為，通膨的底部已高於疫情前水準，股票和債券之間的相關性在結構上可能也更高。滾動式衝擊或許就是新的現實。」

研究員指出：「1970 年代帶來的一個令人不安的教訓、當前的風險，在於當價格衝擊接連快速發生時，人們很快就會將其視為正常現象。」

自伊朗戰爭爆發以來，通膨已成為市場最核心的議題。這場衝突推動油價飆升至多年來高點，引發大規模石油市場供應中斷。

摩根大通指出，美國近年來已接連遭受多波通膨衝擊，包括疫情引發的物價急漲，以及俄烏戰爭帶來的通膨壓力。

該行表示，甚至在伊朗戰爭爆發前，通膨就已呈現「黏著性」。通膨年增率長期在 3% 以上徘徊。

受能源價格大幅攀升所驅動，今年 3 月，消費者物價年增率為 3.3%。市場高度關注週二（12 日）即將公布的 4 月通膨報告，以評估油價飆升對整體經濟的擴散程度。

對投資人而言，高通膨環境帶來顯著風險。報告指出，傳統「60/40 投資組合」，即六成股票、四成債券的投資策略，在通膨持續偏高的環境下恐怕難以奏效。

對此，摩根大通建議投資人可布局與大宗商品掛鉤的資產，包括股票、基礎設施及房地產，以對沖通膨風險，因為大宗商品在通膨加速時期往往能繳出亮眼報酬。

華爾街其他機構亦發出類似警告。嘉信理財去年預測，隨著市場消化川普政府關稅政策的衝擊，通膨將在不同領域「滾動式」升溫。