鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-12 15:20

摩根大通 (下稱小摩) 對全球石油市場發出嚴峻評估，警告美伊衝突若持續惡化，恐將布蘭特原油價格推高至每桶 150 美元，並將美國通膨率推高至 4%，迫使聯準會 (Fed) 降息時程延後至 2027 年。

小摩全球大宗商品策略主管 Natasha Kaneva 分析指出，全球原油供應中斷量上月已達 1370 萬桶 / 日，約佔全球需求的 14%。

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受荷姆茲海峽關閉影響，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國的剩餘產能無法輸出，市場嚴重依賴消耗庫存彌補缺口，上月庫存下降速度每天高達 710 萬桶，即便如此，市場仍存在約每日 200 萬桶的短缺。

這導致需求遭受歷史性破壞，4 月全球石油需求驟降至 430 萬桶 / 日，幾乎是金融危機期間高點降幅的兩倍。

小摩指出，約 87% 的需求下滑集中於中東、亞洲新興經濟體與非洲，但西方消費者未來也將面臨調整。

美國普通汽油均價在 4 月下旬已攀漲至每加侖 4.05 美元，高於戰前約 2.88 美元，高昂的燃油成本已開始抑制駕車與航空旅行需求。

在價格預測上，小摩預期布蘭特近期將在每桶 120 至 130 美元間波動，若荷姆茲海峽中斷持續至本月中，恐衝破 150 美元。即便在海峽 6 月重啟的基本情境下，今年油價均價仍將達每桶 96 美元。

通膨方面，小摩基本預測顯示，美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 月將觸及 4%，年底前回落至 3%，直至 2027 年 4 月才降至 2% 以下。在最糟情境下，若夏季油價持續高於 120 美元，CPI 恐突破 5%。小摩指出，在所有模擬情境中，明年初前通膨都將高於聯準會(Fed)2% 目標，意味著降息已被徹底排除。