鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-12 15:05

美伊停火談判成功的希望愈來愈渺茫。美國總統川普週二（12 日）表示，自 4 月 7 日起生效的停火協議目前已「岌岌可危」，原因是伊朗拒絕美方提出的結束衝突方案，並送回一份「垃圾」。

根據《路透》報導，川普向媒體透露：「在我讀了他們送來的那份垃圾之後，我認為停火現在處於最脆弱的狀態。我甚至沒有把它看完。」

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美方原本提議先停火、再就更敏感議題（包括伊朗核計畫）展開談判。然而伊朗提出一系列強硬前提，包括要求在黎巴嫩等所有戰線同步停火、強調對荷姆茲海峽的主權、要求美國賠償戰爭損失，以及結束美國對伊朗的海上封鎖等。

荷姆茲海峽局勢持續緊張，成為此次衝突的核心壓力點。戰前，這條狹窄水道承擔全球五分之一的石油與液化天然氣運輸量，如今幾近封閉。

基於談判僵局使荷姆茲海峽大致維持封閉狀態，布蘭特原油期貨週二亞洲早盤延續漲勢，油價攀升至每桶 104.50 美元以上。《路透》週一公布的調查也顯示，OPEC 石油產量在 4 月進一步下滑，降至 20 多年來最低水準。

航運追蹤平台 Kpler 與 LSEG 數據顯示，上週僅有 3 艘滿載原油的油輪通過，且均關閉追蹤器以規避伊朗攻擊。

在制裁與外交方面，美國週一宣布對協助伊朗向中國輸油的個人與企業實施新制裁。此舉是華府切斷德黑蘭軍事與核計畫資金來源行動的一部分，同時也警告銀行業者，留意規避現有制裁措施的行為。

與此同時，川普預計週三（13 日）抵達北京，屆時伊朗問題將成為他與中國國家主席習近平會談的議題之一。

在美國國內，民調顯示這場戰爭並不受歡迎。根據路透／益普索週一完成的民調，三分之二的美國人認為，川普並未清楚說明美國為何捲入這場戰爭；其中包括三分之一共和黨支持者，以及幾乎所有民主黨支持者。

此外，美國政府在爭取國際支持方面也面臨困難。北約盟國拒絕在缺乏全面和平協議及國際授權任務的情況下，派遣軍艦協助重新開放該水道。