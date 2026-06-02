鉅亨網編譯許家華 2026-06-02 18:26

美國貿易代表署 (USTR) 2 日公布對巴西 301 條款調查結果，認定巴西多項政策與作法對美國商業利益造成不合理限制與負擔，因此提議對廣泛巴西進口商品課徵 25% 關稅，預計 7 月 6 日舉行公開聽證會，並於 7 月 15 日前決定是否正式實施相關措施。

USTR 指出，巴西涉及的爭議範圍相當廣泛，包括數位貿易與電子支付服務、差別性優惠關稅制度、反貪腐執法、智慧財產權保護不足、美國乙醇市場准入問題，以及非法砍伐森林等議題。美方認為，這些措施已構成對美國商業活動的限制，符合《1974 年貿易法》第 301 條所定義的可採取報復措施情形。

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美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 表示，這項 301 調查是在美國總統川普指示下展開。雖然川普與巴西總統魯拉 (Luiz Inácio Lula da Silva) 近月曾進行多次建設性會談，但雙方在調查涉及的多項核心問題上仍存在重大分歧，因此美方決定推動新一輪關稅措施。

根據 USTR 公告，擬議關稅將開放公眾意見徵詢至 7 月 1 日，7 月 6 日舉行公開聽證，之後由川普政府決定最終措施內容。

此次行動被視為川普政府對巴西貿易施壓的延續。早在 2025 年 7 月，川普曾宣布對巴西商品祭出高達 50% 的關稅，其中 40% 被外界視為與巴西政府起訴前總統波索納洛 (Jair Bolsonaro) 有關。波索納洛被視為川普的重要政治盟友。然而，美國最高法院今年 2 月裁定相關關稅措施缺乏法律依據而遭撤銷，使華府僅能維持 10% 的全球性基準關稅。此次 301 條款調查則成為重新對巴西加徵關稅的重要法律工具。

值得注意的是，並非所有巴西出口產品都將受到新措施衝擊。根據 USTR 公布的豁免清單，牛肉、咖啡、稀土礦產、部分金屬、飛機與飛機零組件、原油及石油產品、部分化學品、肥料以及多項水果與堅果產品均被排除在 25% 關稅範圍之外。

此外，已適用國家安全關稅 (232 條款) 的產品也不會重複課徵此次 301 關稅，包括目前面臨 50% 關稅的鋼鐵、鋁與銅產品，以及 25% 關稅的汽車與汽車零組件。

市場分析指出，美方此次選擇以 301 條款作為主要工具，反映川普政府在最高法院否決部分緊急狀態關稅後，正加速透過貿易法規尋求替代手段。USTR 今年以來已對多個貿易夥伴展開新的 301 調查，涵蓋中國產能過剩、強迫勞動、藥品定價及智慧財產權等議題。葛里爾先前即曾表示，未來大多數美國主要貿易夥伴都可能面臨新的 301 調查。

另一方面，白宮同日也宣布調整部分金屬相關產品關稅政策。農業設備如聯合收割機與收穫機的進口關稅將由 25% 下調至 15%，符合資格產品範圍同步擴大；而鋼鋁含量至少達 85% 的資本設備產品，關稅稅率則由原本適用較高標準降至 10%，藉此降低美國製造業與農業設備成本壓力。