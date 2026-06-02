鉅亨網編輯林羿君 2026-06-02 12:00

隨著中東衝突持續發酵，日本正逐漸面臨「香蕉荒」危機，成為這場地緣政治風暴波及民生的最新案例。

中東戰火燒上餐桌 日本驚爆半世紀以來最慘「香蕉荒」。(圖:shutterstock)

日本去年進口約 100 萬公噸香蕉，這種水果已是當地最重要的民生食品之一。然而，進口的香蕉多半是在尚未成熟的綠色狀態下運入國內，再透過充滿乙烯氣體的熟成室催熟後才送上貨架。香蕉若缺乏乙烯催熟，將無法變軟或產生甜味，最終只能腐爛。

‌



不過，這種由石腦油衍生製成的乙烯供應正日益吃緊，而日本超過九成原油仰賴進口，使問題更加嚴峻。

今年以來，日本石腦油庫存已減少約 4 分之 1，原因是荷姆茲海峽持續封閉，阻斷全球約 5 分之 5 的石油供應。日本香蕉進口商協會秘書長明石榮二表示，目前的短缺情況已是過去 50 年來最嚴重的一次。

赤石英治表示：「價格可能會上漲，但我們會盡一切努力避免斷貨，整個香蕉產業都致力於確保供應穩定。」

目前香蕉仍能正常供應至超市通路，部分進口商也已儲備足夠支撐兩到三個月的乙烯。即便如此，零售商仍面臨沉重壓力，必須將燃料、包裝及運輸等與石化原料波動息息相關的成本轉嫁給消費者。

政府數據顯示，2025 年日本家庭平均在香蕉上的支出約為 5,200 日元（約 33 美元）。去年東京這項民生必需品的零售價格上漲了 4.4%，與 2022 年相比，累計漲幅更已突破 30%。

石腦油短缺的衝擊也已蔓延至其他產業。零食製造商卡樂比（Calbee）因以石腦油衍生樹脂製成的油墨供應不足，已開始將部分洋芋片等產品包裝改為黑白印刷，以節省油墨使用。

日本之所以特別脆弱，在於國內缺乏石油資源，也沒有跨國輸油管線可作為海運受阻時的替代方案。荷姆茲海峽受阻已衝擊日本高度專業化的石化供應鏈，使原本遙遠的地緣政治衝突，迅速演變為民生日用品供應危機。

日本政府則試圖安撫市場情緒，首相 高市早苗 表示，日本目前石腦油庫存足以支應國內需求至明年。

這場催熟危機，正逼迫日本水果加工業者積極尋找乙烯的替代來源。美國維吉尼亞州設備製造商 Catalytic Generators 已開始向日本企業出貨相關設備，這些設備可利用玉米等原料製造乙烯，而非依賴石化產品。目前該公司也正積極尋找日本經銷夥伴。