鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-12 17:10

儘管伊朗戰爭已長達兩個半月，全球經濟展現出超乎預期的韌性。高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 在最新一份報告中，將當前的經濟形勢形容為「雖受壓但不崩潰」(Bending, not breaking)。

儘管市場參與者的討論多聚焦於負面因素，且股票估值已不再便宜，但全球市場與經濟動能依然維持穩健。

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支撐經濟韌性的三大關鍵

根據 Hatzius 的分析，儘管關鍵的荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 封鎖已達數月，經濟與市場未受重創主要歸功於三大因素：

石油庫存充足： 戰前全球石油庫存處於異常高位，這有效緩衝了供給衝擊，使油價漲幅低於市場預期。

戰前全球石油庫存處於異常高位，這有效緩衝了供給衝擊，使油價漲幅低於市場預期。 需求破壞的痛苦降低： 針對噴射燃料等產品的區域性短缺，航空業透過縮減非關鍵或低價值的航線來應對，這種「無痛」的需求調節緩解了供應壓力。

針對噴射燃料等產品的區域性短缺，航空業透過縮減非關鍵或低價值的航線來應對，這種「無痛」的需求調節緩解了供應壓力。 AI 熱潮與財政政策支持： 人工智慧 (AI) 的技術突破以及支持性的財政政策，抵銷了年初經濟成長放緩的負面情緒，推動股市持續反彈。

美國經濟數據展現穩定信號

報告指出，雖然第一季 GDP 表現低於預期，但私人國內銷售依然強勁，且 4 月份新增了 11.5 萬個工作崗位，初領失業金人數亦有所下降。

基於這些表現，高盛將美國未來 12 個月內發生衰退的可能性從 30% 下調至 25%，儘管這仍比戰前水準高出約 5%。

強勁的財報季更推動標普 500 與那斯達克指數頻頻創下歷史新高，投資者對 AI 提升生產力的長期前景保持樂觀。

潛在風險與通膨壓力

然而，Hatzius 提醒投資者不可掉以輕心。隨著退稅現金流逐漸枯竭、油價上漲以及薪資成長放緩，消費者支出預計將出現下滑。此外，AI 技術雖然提升了效率，但其二階效應——如電子產品價格上漲及軟體功能擴張——可能會對已經具有粘性的通膨產生上升壓力。

目前投資環境面臨極為複雜的局面。Hatzius 認為，雖然經濟基準預測是積極的，但風險分佈呈現「不對稱的負面」，容易受到油價進一步飆升或經濟損害擴大等不利因素影響。