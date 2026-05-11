鉅亨網編譯段智恆 2026-05-12 00:00

儘管伊朗戰事一度引發全球市場劇烈震盪，但最新資金流向顯示，國際投資人對新興市場的風險承受力並未明顯削弱。國際金融協會 (Institute of International Finance，IIF) 周一 (11 日) 公布數據指出，在 3 月因中東衝突升溫而大舉撤出後，全球資金 4 月快速重返新興市場，凸顯投資人對高成長資產的需求依舊強勁。

根據 IIF 統計，4 月新興市場投資組合資金流入達 583 億美元，幾乎收復 3 月因伊朗戰事升溫所造成的 662 億美元資金外流。所謂投資組合資金，涵蓋股票與債券市場的買賣淨流向，是觀察全球風險偏好的重要指標。

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與 3 月股債同步遭拋售不同，4 月這波資金回流主要由債市帶動。新興市場債券 4 月吸引 519 億美元資金流入，扭轉 3 月 682 億美元的大幅流出；股票市場也同步回穩，4 月流入 64 億美元，收復部分 3 月 655 億美元的撤資規模。

IIF 指出，最新數據顯示，投資人願意在市場劇烈修正後迅速重返新興市場，但這並不代表市場已完全回到年初那種高度樂觀的風險偏好。報告強調，「資金流向顯示短期融資壓力已經緩解，但不代表底層衝擊已被完全吸收」，尤其能源進口國、企業與各國央行仍持續承受油價波動帶來的壓力。

在股市方面，南韓與台灣等高成長科技市場持續吸引資金，帶動 MSCI 涵蓋 24 個市場的新興市場指數在 3 月創下近 20 年來第二佳單月表現，且這波漲勢至今仍未明顯降溫。

值得注意的是，這波復甦明顯集中在中國以外市場。數據顯示，中國以外新興市場債券 4 月吸引近 500 億美元資金流入，遠高於 3 月的 138 億美元；中國以外股票市場則流入 50 億美元，扭轉 3 月近 630 億美元的資金撤離。

相較之下，中國市場仍面臨資金壓力。今年以來，中國債市累計淨流出 167 億美元，而中國以外新興市場債市同期累計流入則接近 1,090 億美元，形成鮮明對比。

區域表現方面，拉丁美洲持續成為今年表現最亮眼的市場之一，4 月單月吸引 130 億美元資金；非洲與中東市場債市也出現 73 億美元回流，收復 3 月部分失土。