「這次不一樣」是最危險的一句話！股市老手警告AI晶片狂潮失控

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-11 16:40

2026 年晶片股狂潮席捲全球，英特爾 (INTC-US) 年漲 239%、美光科技 (MU-US) 暴漲 770%，AI 帶動的半導體榮景令人炫目，但有經驗的投資人心裡都很清楚，好景終究不會長存。有投資人就警告稱，「派對最精彩的時刻，往往是警察上門前的半小時。」

股市老手警告AI晶片狂潮失控。(圖：REUTERS/TPG)

根據《華爾街日報》報導，一年前還被投資人視為「沒救」的英特爾，如今股價不僅創下 26 年來新高，更持續飆漲。

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這波席捲 2026 年的晶片股大熔漲行情中，英特爾年漲幅已達 239%，快閃記憶體大廠 SanDisk (SNDKV-US) 股價更暴漲 558%，南韓主要股市指數幾乎翻倍，標普 500 指數中的半導體類股，僅在過去六週內便新增約 3.8 兆美元市值。

報導指出，這波漲勢的根本驅動力，在於人工智慧（AI）企業對運算資源的旺盛需求，且需求範圍已從 AI 專用晶片擴展至記憶體晶片、英特爾 CPU 等各類半導體產品。晶片製造商近期公布的財報亮眼超預期，並對未來展望給出樂觀預測，吸引大批投資人前仆後繼湧入。

然而，也有一些經歷過網路泡沫時代的老手警覺，那次的狂熱同樣以崩盤告終，許多股票至今從未收復失地。

舊金山 64 歲退休律師 Peter Feinberg 持有博通 (AVGO-US) 與台積電 (2330-TW) 股票逾十年，投資組合過去數年持續跑贏標普 500 指數。他坦言，2026 年的獲利已讓他感到「有些不真實」。

他指出：「我知道一個道理，派對最精彩的時刻，往往是警察上門前的半小時。」

多年來，投資人的熱情主要集中在用於訓練與運行生成式 AI 模型的圖形處理器（GPU）上，傳統中央處理單元（CPU）一度乏人問津。

但進入 2026 年後，隨著 Anthropic 最新 AI 模型以強大的代理能力震驚市場，市場敘事開始悄然轉變。

對 AI 應用需求的持續演進，引發傳統 CPU 的需求水漲船高，AI 代理程式全天候不間斷運行並產生海量數據，進一步推升記憶體需求，各類晶片供不應求，價格隨之走高。

Janus Henderson 旗下管理 80 億美元科技與創新基金的投資組合經理 Jonathan Cofsky 表示：「全球最富有的科技巨頭正在瘋狂搶購所有能到手的半導體與運算資源，這直接帶動製造商交出史上最亮眼的成績單。」

晶片廠商第一季財報的爆發性表現，以及更令人振奮的業績展望，成為這波漲勢最新的助燃劑。值得注意的是，這次支撐股價的是真實獲利，這與當年網路泡沫時期許多大漲個股幾乎沒有盈利的情況截然不同。

以記憶體大廠美光科技為例，市場預期其本會計年度營收將增至 1070 億美元，相較 2023 年的 155 億美元大幅成長。2023 年，由於記憶體價格低迷，該公司甚至出現營運虧損。

美光股價一年內飆漲 770%，躋身全美最有價值企業之列，但由於獲利成長同樣驚人，以本益比衡量，股價甚至仍顯便宜。根據 FactSet 數據，目前美光股價僅相當於未來 12 個月預估獲利的 8.9 倍本益比，遠低於標普 500 指數約 23 倍的平均本益比。

散戶投資人同樣不甘缺席。在盈透證券平台上，過去一週交易最頻繁的十大標的，幾乎清一色是晶片製造商、晶片採購大廠，以及 Direxion 每日 3 倍看多半導體 ETF(SOXL-US) 。

Direxion 每日 3 倍看多半導體 ETF 透過衍生性金融商品提供 NYSE 半導體指數每日三倍的槓桿報酬，過去一年累計漲幅約 1,200%，興奮的投資人在 Reddit 和 X 平台上瘋狂曬出獲利截圖。

盈透證券首席策略師 Steve Sosnick 表示：「AI 主導著整個市場走向，乃至更廣泛的經濟走勢，而半導體正是這股浪潮當前最直接的體現，這波漲勢之凌厲，是我記憶中少見的。」

不過，已有分析師警告，當前情勢與網路泡沫時代的相似之處，已讓人難以視而不見。費城半導體指數剛剛刷新自 2000 年 3 月 10 日前後以來的最強六週表現紀錄，而那個時間點，正是網路泡沫的頂峰。

晶片製造商雖積極擴充產能，但多重瓶頸令分析師預估，嚴重短缺的局面將持續數年而非數月。

儘管如此，好景終究不會長存，投資人對半導體產業歷來的景氣循環記憶猶新。部分人士認為，長線前景不明，或許正是估值尚未進一步飆升的原因，儘管估值確實在逐日上漲。

對 Feinberg 而言，他正在思考是否以及何時減持部分晶片持股，但目前仍選擇按兵不動，同時不斷提醒自己好日子終有盡時。