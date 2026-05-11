鉅亨網編譯段智恆 2026-05-12 01:20

美國總統川普周一 (11 日) 表示，本周赴北京與中國國家主席習近平舉行峰會期間，將直接與對方討論美國對台軍售議題，再度凸顯台灣問題仍是美中關係中最敏感的核心爭點之一。

川普當天在白宮接受媒體提問、被問及華府長期支持台灣防衛立場時表示，「我會和習主席討論這件事。」他並坦言，習近平「希望我們不要這麼做」，但強調對台軍售只是這次會談眾多議題中的其中一項。

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中國始終宣稱對台灣擁有主權，但台灣政府一再拒絕北京相關主張。美國則長期奉行「一個中國政策」，承認北京立場，但未對台灣主權問題採取正式立場。此外，美國依據《台灣關係法》，有法律義務協助台灣維持足夠自我防衛能力，華府也一直是台灣最重要的國際安全夥伴。

對台軍售長年是美中外交摩擦的重要來源。去年 12 月，川普政府宣布總額超過 110 億美元的對台軍售案，創下美國歷來對台最大規模軍售紀錄，進一步升高北京不滿。

知情官員透露，川普政府近來也持續要求台灣投入更多國防預算，以強化自身防衛能力。不過，美方官員強調，即將登場的川習會並不代表華府對台政策出現任何轉變。

面對外界關注台海局勢是否可能在其任內升高，川普則重申，自己不認為相關衝突會在他總統任內爆發。

川普表示，「我不認為那會發生，我認為一切會沒事。」他並強調，自己與習近平維持「非常好的關係」，且對方知道他不希望台海發生衝突。