鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-11 22:14

主動式台股 ETF 市場再添重量級新兵！由統一投信推出的「主動統一升級 50」(00403A-TW)將於明 (12) 日正式掛牌上市，根據今 (11) 日揭露的最新數據，該基金最終以高達 791.71 億元的驚人規模成立，寫下台股 ETF 募集史上規模第二大的輝煌紀錄，最新淨值來到 10.2 元，前三大成分股分別為台積電 11.69%、台光電 4.44%、台達電 4.25%。

791億巨艦啟航！00403A明掛牌完整持股曝光 精準選股鎖定高效能AI鏈。(鉅亨網資料照)

今年以來台股多頭行情熱絡，帶旺主動式 ETF 表現，統一投信繼旗艦產品「主動統一台股增長 (00981A-TW)」規模衝破 2660 億元後，又乘勝追擊推出同門師弟 00403A，由經理人張哲瑋操盤，同樣展現強大的吸金能量。

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雖然 00403A 最終未能如市場傳聞突破 800 億大關，但 791 億元的量體已足以反映投資人對於專業經理人「主動選股、超額報酬」的高度認同。

00403A 掛牌在即，市場最關注的完整持股名單今日正式出爐，共計持有 44 檔成分股，台積電如預期成為第一大持股，權重達達 11.69%，其餘依序為台光電 (4.44%)、台達電(4.25%)、奇鋐(4.2%)、貿聯 - KY(3.52%)、聯電(3.43%)、欣興(3.32%)、智邦(2.93%)、群聯(2.71%) 及日月光投控(2.71%)，前十大持股權重合計達 43.2%。

進一步觀察其選股策略，呈現高度集中、AI 導向、進攻性強，經理人並非盲目追求所有電子股，而是精確鎖定 AI 伺服器的「核心耗損與效能零件」。前五大持股中的台光電 (CCL)、奇鋐(散熱)、貿聯(連接器) 皆是 AI 算力提升下的直接受益者。

00403A 以台積電作為核心配置，來穩定淨值波動，其餘權重則分配給具備高議價能力的產業隱形冠軍，如信驊、緯穎等，試圖在產業景氣循環中奪取超額報酬。

不同於被動 ETF 需等待定期調倉，經理人顯然在權重分配上採取了「強者恆強」的策略，將資金集中在當前市場共識度最高、具備實質基本面支持的高速傳輸與能源轉換鏈。