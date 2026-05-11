鉅亨網新聞中心 2026-05-11 21:33

2026 年第一季，全球半導體產業見證了一個史無前例的時刻：SK 海力士以 72% 的單季度營業利潤率，一舉超越了輝達 (NVDA-US) 的 65% 與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的 54%，創下產業歷史新高。在 2025 年，這家公司的年度營業利潤更首度超越了稱霸記憶體市場 33 年的三星電子。

從破產邊緣到晶片之巔：SK海力士的HBM傳奇與AI時代的逆襲(圖:shutterstock)

很難想像，這家如今市值約 8,000 億美元的巨頭，在 20 年前曾是一家股價僅剩 125 韓元、負債率高達 206% 且瀕臨破產清算的企業。

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至暗時刻：拒絕被收購的技術執念

SK 海力士的前身是現代電子，1999 年在政府主導下併購了 LG 半導體，卻也因此揹負了高達 140 億美元的債務。2001 年至 2002 年間，由於亞洲金融危機餘震與 DRAM 價格崩盤，公司陷入債務重組，甚至被戲稱為「國民細價股」。當時，美國美光 (MU-US) 曾提出以 40 億美元收購其記憶體業務，但開出的條件極其苛刻——只要資產，不揹債務。

面對死路，海力士的董事會、管理層與工會罕見地一致投票拒絕收購。為了生存，留下的工程師在沒錢買新設備的情況下，開展了「Blue Chip project」，利用舊有的 8 英吋生產線物理改造，奇蹟般量產出當時先進的 0.13μm 工藝晶片。這種在極端困境中守護「技術火種」的精神，成為了公司後來翻身的底氣。

戰略豪賭：SK 集團入主與「帶寬牆」預判

2012 年是關鍵轉折點。南韓 SK 集團掌門人崔泰源頂住內部反對壓力，耗資 3.4 萬億韓元收購海力士。SK 集團的入主不僅帶來了穩定的資金支持，更確立了「工程師判斷優先於財務計算」的決策文化。

早在 2006 年，海力士工程師就意識到處理器運算速度與記憶體帶寬之間的差距 (即「帶寬牆」) 將成為瓶頸，並開始研究 TSV(矽通孔) 技術。2013 年，海力士與 AMD 合作開發出全球首款高帶寬記憶體 (HBM)。

儘管隨後十年市場反應冷淡，甚至在 2023 年產業下行、公司面臨鉅額虧損時，現任 CEO 郭魯正仍堅持逆勢提升 HBM 研發預算 30%。這場孤注一擲的長線投資，最終在 2022 年底 ChatGPT 爆發引發的 AI 算力需求潮中獲得了回報。

技術分野：封裝工藝與輝達的深度綁定

海力士能在此次競爭中甩開三星，關鍵在於工藝選擇。海力士採用了 MR-MUF(質量回流模塑底部填充) 技術，相比三星使用的 NCF(非導電薄膜) 法，在散熱與良率上具有壓倒性優勢。在 HBM3 階段，海力士的良率約為 60% 至 70%，而三星僅為 10% 至 20%。

此外，海力士與輝達建立了一種「嵌入式合作夥伴」關係。海力士的工程團隊常駐輝達總部，雙方研發節奏高度同步。當輝達 H100 橫掃市場時，海力士是其唯一的 HBM3 供應商。目前，海力士已佔據全球 HBM 市場約 60% 的份額，並鎖定了輝達下一代 Blackwell 平台的供應合約。