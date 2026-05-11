鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-11 18:00

當華爾街還在熱議「TACO 交易」之際，另一個更悲觀的新名詞「NACHO 交易」已悄然成為債市與原油市場的核心邏輯。市場正押注荷姆茲海峽短期內難以重開，推升油價、通膨與升息預期升溫；然而，在 AI 狂潮、強勁企業財報與美國經濟數據支撐下，美股卻依舊逆勢創高，形成股市樂觀、債市警戒的罕見分裂局面。

根據《MarketWatch》報導，繼「TACO」（Trump Always Chickens Out，川普總是退縮）之後，華爾街又誕生了一個以墨西哥食物為靈感的新縮寫「NACHO」，意指「荷姆茲海峽不可能重開」（Not A Chance Hormuz Opens）。

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「NACHO」這個術語正在交易員與策略師之間迅速流傳，並獲得諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在其 Substack 專欄中公開引用。

「TACO」原本是一句網路玩笑，後來演變為真正的投資策略，押注川普最終會在關稅問題上讓步。如今美國主要股指重返歷史高位，部分市場人士將此歸功於「TACO」交易邏輯奏效。

然而克魯曼對此保持保留態度。他指出，它最初是拿關稅政策開玩笑，但事實上川普在關稅政策上並未真正轉向，雖在對中貿易摩擦上有所讓步，但整體破壞性關稅政策依然持續。

反觀 NACHO，他認為這個說法看起來有些道理，因為「荷姆茲海峽不會重新開放，除非其封鎖所造成的經濟傷害變得更加嚴重。」

債市與商品市場：NACHO 主導

在股市相對樂觀的同時，債券與大宗商品市場的走勢卻明顯反映出「NACHO」的邏輯。

其中，美國國債殖利率持續走高，而利率衍生性商品市場也開始反映出明年年底升息的可能性增加。至少，交易員似乎已經放棄了他們在今年稍早原本預期的「2026 年兩次降息」。

此外，反映長期通膨預期的市場指標，例如傳統美國公債與抗通膨公債殖利率之間的利差，也顯示市場對持續性通膨的預期正在升溫。

因此，美國公債殖利率曲線出現壓縮，這與投資人於 2022 年看到的情況如出一轍。當時，美國聯準會（Fed）為了對抗通膨浪潮而大舉升息，結果導致股債雙殺，重創投資人。

根據道瓊市場數據，自 2 月底以來，2 年期美國公債殖利率與 30 年期美國公債殖利率之間的利差，已縮窄超過 20 個基點。

NACHO 的影響也能從商品市場中看出。根據 FactSet 數據，原油價格持續維持在每桶約 100 美元附近，反映出交易員預計荷姆茲海峽在可預見的未來仍將維持封鎖狀態。

Nationwide 首席市場策略師 Mark Hackett 直言：「石油市場並沒有反映出協議即將達成；債券市場也完全沒有這樣定價。至於股市，則是在反映『協議可能會達成』，或者『無論協議是否達成其實都無所謂』，很可能兩種情況都有一些。」

股市為何能抵禦 NACHO 衝擊？

值得注意的是，強勁的第一季財報，幫助美股抵禦了「NACHO 交易」帶來的壓力；與此同時，華爾街分析師也紛紛急忙上調 2026 年及之後的企業獲利預測。

Hackett 指出，投資人正在押注：最新一波油價衝擊，並不會阻止企業今年獲利持續飆升。龐大的 AI 基礎建設熱潮，除了推升「科技七巨頭」之外，也帶動半導體公司與工業類股股價上漲。

雖然 AI 相關支出是推升市場對 2026 年 GDP 成長預期的重要因素之一，但 Hackett 還列出了其他幾項可能支撐美國經濟持續強勁的一次性利多因素，包括：

「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）預計提振消費

聯準會從量化緊縮轉向量化寬鬆

更低的關稅稅率和即將發放的關稅退款

2026 年世界盃及美國建國 250 週年慶典的消費效應

此外，4 月非農就業數據亦遠優於預期，新增就業 11.5 萬人，且薪資成長持續跑贏通膨，為整體經濟提供支撐。