鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-11 08:10

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）週日（10 日）表示，以色列與伊朗之間的戰爭「尚未結束」，美以兩國仍致力於終結伊朗的核野心。

根據《CNBC》報導，納坦雅胡在接受《CBS》新聞節目《60 分鐘》預錄專訪時指出：「伊朗境內仍存有核原料與濃縮鈾，必須予以移除；濃縮設施必須拆除；伊朗扶植的代理武裝勢力依然存在；他們仍企圖研製彈道飛彈，還有許多工作有待完成。」

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當主持人追問美以兩國將如何移除這些核原料時，納坦雅胡語氣強硬地回應：「直接進去，把它取出來。」

與此同時，美伊雙方透過巴基斯坦居中斡旋，正就停戰協議展開談判，但目前仍陷入僵局。

美國總統川普週日在其社群平台 Truth Social 發文，強烈拒絕伊朗提出的反談判方案，直斥此舉「完全無法接受！」

據《華爾街日報》披露的伊朗最新回應內容，伊朗並未同意美國針對其核計畫與高濃縮鈾庫存所提出的要求，反而主張應另外進行核談判，並提議將部分高濃縮鈾進行稀釋，其餘則送往第三國保存。

此外，若美國日後退出協議，這些鈾將被歸還給伊朗。

在停戰條件方面，伊朗要求美國解除對其港口的封鎖，以換取重新開放荷姆茲海峽供商業船隻通行。

然而在核心議題上，伊朗雖同意暫停鈾濃縮活動，但同意的期限遠短於美方提出的 20 年凍結方案，且明確拒絕拆除任何核設施。

美國希望伊朗在任何和平協議中，保證終止其核計畫。據報導，伊朗同意暫停鈾濃縮活動，但期限將比美方提出的 20 年暫停期更短。