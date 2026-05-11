鉅亨網新聞中心 2026-05-11 15:30

一份提交給加州空氣資源委員會（CARB）的公開監管文件，意外披露了特斯拉最新電池技術的關鍵參數。該文件原本旨在揭露特斯拉 (TSLA-US) 第二代重型 Semi 卡車的電池容量資訊，卻連帶曝光了外界期待已久的核心技術細節。

文件顯示，Semi 卡車提供兩種電池版本：長續航版可用電量達 822kWh，預估續航約 805 公里；標準續航版則為 548kWh，續航約 523 公里。兩款車型均支援峰值 1.2 MW 的超高速充電，相當於特斯拉版本的「兆瓦級快充」。

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作為參考，Model 3 和 Model Y 的長續航力全輪驅動版電池容量約為 75 到 80 kWh，Semi 長續航版的電池包能量大約是乘用車的 10 倍。

以長續航版計算，在 1.2 MW 峰值功率下，理論上可在 30 分鐘內補充約 60% 電量，恰好與美國交通法規要求駕駛員強制休息的時長吻合，使補能時間與法定休息完全同步，不佔用額外時間。

此次曝光的電池正是特斯拉第二代 4680 電池，內部代號「Cybercell」。與第一代相比，其能量密度從 244Wh/kg 提升至 272Wh/kg，增幅達 11.5%；支援的峰值充電功率更從 250kW 躍升至 1.2 MW，技術進步幅度相當顯著。

加州大學聖地牙哥分校的研究團隊對 Cybercell 進行了精密拆解與電化學測試，揭示了這次性能躍升的真正來源。

首先是外殼減重帶來的直接優勢：第一代 4680 的殼體厚度為 0.6 毫米，第二代直接減薄至 0.35 毫米，降幅約 42%，僅此一項改進就貢獻了約 20Wh/kg 的能量密度提升。

其次是電化學體系的升級，正極材料從 NMC 811 升級為鎳含量高達 91% 的 NMC 955，在提升容量的同時降低了對關鍵礦產的依賴。鎳含量每提升一個百分點，電池容量都會正向響應。

同時，NMC 955 鈷含量降至 5%，既降低了對鈷礦的依賴風險，也攤薄了材料成本。

實測數據顯示，負極厚度僅由 250 微米縮減至 240 微米，減少幅度約 4%；相較之下，正極則從 180 微米大幅降至 150 微米，縮減幅度高達 17%。

不過，在鋰電池設計中，正負極的鋰離子容量需要維持精確平衡。換句話說，在正極明顯變薄的情況下，若仍能容納相同數量的鋰離子，就表示正極材料的活性物質密度出現了顯著提升。

這項化學層面的突破，預計額外帶來約 10 Wh/kg 的能量密度增幅；再結合結構優化所帶來的提升，便足以解釋特斯拉第二代 4680 電池能量密度從 244 Wh/kg 躍升至 272 Wh/kg 的原因。

與競爭對手相比，比亞迪 (002594-CN) 第二代刀片電池已於 2025 年量產，系統能量密度約 190Wh/kg，支援峰值約 1500kW 的雙槍超充；寧德時代 (03750-HK) 剛發布的第四代神行電池標稱能量密度約 260 至 280Wh/kg，峰值充電功率同樣宣稱可達 1.2 MW，但預計最快要到 2026 年底才能量產。

重要的是，特斯拉的兆瓦級快充、二代 4680 不是實驗室原型，也不是發表會上的期貨，而是已經裝在 Cyber​​truck 和 Semi 卡車上的量產技術。從這個角度看，對比寧德時代，特斯拉領先約一年。

目前第二代 4680 電池僅在陽極導入乾法工藝，陰極仍採用傳統濕式塗佈。所謂乾法工藝，可理解為「直接將乾粉壓製成電極」，省去了高耗能的烘乾流程，被視為電池製造的重大變革。

外界估計，乾式製程可讓製造成本下降約 30%、整體成本降低 10% 至 20%，生產效率更是濕法的 7 倍。

更關鍵的是，4680 技術仍有龐大升級空間。未來若導入矽基負極、非對稱層壓與鋰摻雜等技術，能量密度可望進一步逼近 400 Wh/kg，接近入門級半固態電池水準，但成本優勢依舊明顯。

值得關注的是，此次技術突破也為一段業界公案提供了最新註腳。

三年前，寧德時代董事長曾毓群曾當面向馬斯克指出 4680 大圓柱電池存在先天結構缺陷，認為其直徑過大導致散熱困難，量產可行性堪憂。