鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-11 13:17

伊朗與美國談判陷入僵局，美國總統川普怒斥德黑蘭提案「完全無法接受」，伊朗方面則強硬表態「絕不低頭」，雙方對峙持續延燒，荷姆茲海峽封鎖局面未見緩解，全球能源市場持續動盪。

根據《CNBC》報導，川普週日（10 日）在 Truth Social 發文，對伊朗談判代表提出的回應措辭強烈，直言「我剛讀完伊朗所謂『代表』的回應，我不喜歡——完全無法接受！」

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伊朗官方媒體則將德黑蘭的立場定調為拒絕美方提案，稱美國的條件形同要求伊朗「投降」。

在對美國最新提案的回覆中，伊朗堅持要求戰爭賠償、對荷姆茲海峽擁有完整主權、解除所有制裁，以及釋放遭凍結的伊朗海外資產。

伊朗總統佩澤希齊安態度強硬，在 X 平台以波斯語發文表示：「我們絕不會向敵人低頭，若有對話或談判，並不代表屈服或退讓。」

在核武與荷姆茲海峽問題上，雙方分歧同樣深遠。據《華爾街日報》報導，伊朗拒絕了美方有關核計畫與高濃縮鈾庫存的要求，轉而提議分開談判，並提出將部分高濃縮鈾稀釋、其餘轉移至第三國保管，但附帶條件是若美國日後退出協議，相關鈾料須歸還伊朗。

美方堅持任何和平協議必須包含伊朗終止核計畫的保證；伊朗雖表示願意暫停鈾濃縮，但接受的期限遠短於美方提出的二十年，並明確拒絕拆除核設施。

此外，伊朗要求美國解除對伊朗港口的封鎖，作為重開荷姆茲海峽的前提條件。

與此同時，以色列總理納坦雅胡接受《CBS》節目專訪時表示，戰爭尚未結束，「還有更多工作要做」，並指出伊朗既未交出濃縮鈾，也未拆除濃縮設施，且持續支持區域代理勢力、推進彈道飛彈計畫。

週末期間，伊朗持續對波灣鄰國發動無人機攻擊。阿拉伯聯合大公國表示攔截了兩架來自伊朗的無人機，卡達譴責一艘貨船在其水域遭到無人機攻擊，科威特也指出其防空系統攔截了侵入領空的敵方無人機。

伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞准將警告，若對手再度「誤判」，伊朗將祭出「出乎意料的選項」，使衝突擴展至「敵人未曾預料的領域」。

值得注意的是，一艘卡達液化天然氣油輪週日首次通過荷姆茲海峽，據報導是伊朗為向卡達與巴基斯坦展示善意而特別放行，但這一象徵性舉動對市場信心的提振效果有限。